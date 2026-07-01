中職／統一獅與品牌推《不敗之獅》聯名企劃 向府城棒球文化致敬

統一 7-ELEVEN 獅與來自洛杉磯的街頭文化品牌 UNDEFEATED攜手推出全新聯名企劃《不敗之獅(UNDEFEATED LIONS)》。本次合作以「永不言敗」為核心精神，結合服飾設計、音樂創作與影像企劃，向統一獅三十餘年來累積的榮耀，以及台南深厚的棒球文化致敬。

本次聯名以《不敗之獅》為名，所詮釋的「不敗」，並非從未失敗，而是在面對挫折與挑戰時，依然選擇勇敢迎戰、永不放棄。這樣的精神，不僅是統一獅一路走來所堅持的信念，也與 UNDEFEATED 自品牌創立以來所傳遞的精神完美契合。

多年來，UNDEFEATED 持續透過與世界級職業球隊、國際運動品牌及各類運動賽事合作，從棒球、籃球到足球，不斷探索運動與街頭文化交會的更多可能。包括與洛杉磯棒球文化的深度連結、支持職業籃球與青年籃球發展、攜手國際品牌打造專屬籃球企劃，以及在世界足球盛事期間舉辦觀賽活動凝聚球迷等。

本系列設計概念以統一獅歷年總冠軍榮耀與球隊歷史作為創作核心，將UNDEFEATED經典五槓標誌結合冠軍年份，打造「UltimateChampions」主題設計， 向球隊輝煌歷史致敬。同時也將台南最具代表性的文化意象融入作品之中，以守護府城的石獅結合棒球元素重新演繹，並推出象徵企劃核心精神的『不敗』中文字 樣設計，巧妙融合 UNDEFEATED 經典五槓標誌，展現街頭文化與台灣棒球精神的交會。

除了服飾系列之外，本次企劃也與Mizuno共同推出限量聯名棒球手套，以專業棒球工藝結合統一獅代表性的橘色元素與UNDEFEATED 設計語彙，打造兼具實戰與收藏價值的代表性單品。聯名系列也以專屬 Tiger Camo 迷彩視覺延伸至整體包裝， 完整呈現本次企劃的獨特世界觀。

這次更特別邀請《大嘻哈時代》冠軍、台南在地饒舌歌手阿跨面創作聯名主題曲〈不敗之獅〉。阿跨面以「台南的囝仔」作為歌曲主軸，將統一獅的球隊精神、台南的城市記憶與屬於球迷的共同情感寫入歌詞，透過充滿生命力的台語饒舌，唱出屬於這座城市的驕傲。歌曲MV選在赤崁樓等台南代表性地標取景， 藉由音樂與影像串聯府城文化、街頭精神與棒球熱血。

UNDEFEATED與統一 7-ELEVEN 獅相信，真正的「不敗」，不是從未跌倒，而是在每一次失敗之後，依然帶著信念站起來，勇敢迎接下一場挑戰。《不敗之獅》不只是一場品牌與球隊的聯名合作，更是一個融合棒球、街頭文化、音樂與台南城市精神的故事，向所有始終相信、始終堅持、永不言敗的人致敬。

UNDEFEATED x 統一 7-ELEVEN 獅《不敗之獅》聯名商品將於7月7日在UNDEFEATED 台北店/台中店、UNDEFEATED官網、統一 7-ELEVEN 獅周邊商品旗艦店以及 LIONCREW 商城限量發售。

統一獅與UNDEFEATED推出《不敗之獅》聯名企劃。圖／統一獅提供

統一獅與UNDEFEATED推出《不敗之獅》聯名企劃。圖／統一獅提供