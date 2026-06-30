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中職／坦言意外悍將能衝擊冠軍 光總：選手真的進步很多！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊以勝利為上半季畫下句點，總教練後藤光尊衝出迎接選手。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊以勝利為上半季畫下句點，總教練後藤光尊衝出迎接選手。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊再寫下不可思議的一戰，第八局0：3、第11局3：5落後都成功克服，靠申皓瑋再見兩分砲，終場以6：5擊敗統一獅隊，悍將確定以34勝為上半季畫下句點，賽後被問到總結上半季表現，總教練後藤光尊先是傲嬌說「已經總結很多次了」，隨即述說對子弟兵的滿滿讚賞，他坦言上半季有機會爭冠，是自己沒有預期到的事，「選手真的進步非常多、表現得很精彩！」

悍將過去長年居後段班，球團史前9年不曾拿過季冠軍、不曾打過總冠軍賽，成軍第十年，今年由後藤執教，打出不一樣的氣勢，連連改寫最速20勝、最速30勝，再到今天確定以34勝26敗為上半季畫下句點，一度衝擊味全龍隊龍頭寶座。

後藤表示，今年自己的設定是希望多個戰力是個戰力，看起來是有達成目標，「不只是養成的部分，怎樣在比賽場上取得平衡，以結果來說算是非常好。」

他進一步提到，「老實說，最一開始沒想到我們有機會角逐季冠軍，選手真的進步非常多、表現得很精彩。」展望下半季，他也強調，在這之中沒有做到的地方、比較不足的地方去調整補強，迎接下半季的挑戰。

中職 申皓瑋 富邦悍將 後藤光尊

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