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中職／悍將500勝！「富邦元年」班底申皓瑋當功臣 老婆陪伴甩低潮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
申皓瑋敲出再見兩分砲。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋敲出再見兩分砲。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

眼看就要輸球的命運，富邦悍將隊強勢改寫，今天11局下申皓瑋敲出再見兩分砲，幫助富邦悍將隊以6：5擊敗統一獅隊，上半季34勝作收。申皓瑋領完賽後MVP卻很慌張，全因忘了感謝老婆，趕緊在媒體聯訪環節補上，「謝謝我老婆，我沒講要被罵了。」

這場戲劇化的比賽，獅隊帶著5：3領先進入11局下，推出鍾允華關門，池恩齊敲安並趁傳站上二壘，先因鍾允華投手犯規奉送1分、池恩齊進占三壘，再由申皓瑋再見兩分砲結束比賽。

申皓瑋今年一開始狀況並不穩定，包括傷癒重返一軍之初，一直未能找到手感，24日先繳出單場3安猛打，接下來包括此役在內，一連三場都有關鍵安打貢獻，需要得分的時刻都有他跳出來。

談到申皓瑋的表現，總教練後藤光尊坦言：「其實皓瑋是比較不好判斷狀況好或不好、落差滿明顯的選手，但這幾場都有維持住狀況，把好的結果打出來。」

申皓瑋指出，「當時球數1好2壞，上去就是想著教練跟我講把球打扎實，做好直球的準備，剛好投到內角，打出去想說至少有高飛犧牲打，沒想到球飛那麼遠。」

這一勝正好是球團史500勝，而申皓瑋就是從「富邦元年」展開職棒生涯的選手，在此戰拿下單場MVP別具意義。他對此提到，「一開始就進來這個球隊，今天可以達到500勝，很開心球隊可以走到這一步，不管是學長的努力或現在這些選手的努力，相信大家都有看到，大家很盡力在球場上拚鬥，真的很感謝球迷一路上的支持。」他也展望下半季，「這只是一個過程，下半季還有很長一段路，大家一起加油。」

有趣的是，申皓瑋走下單場MVP舞台，就驚覺自己忘了感謝老婆，連忙想要補充，「我低潮時，他在我身邊一直鼓勵我，當時真的心情比較不是那麼好。我答應她，我努力一點，我拿MVP要在上面謝謝他，剛剛忘記了。」

申皓瑋敲出再見兩分砲。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋敲出再見兩分砲。圖／富邦悍將隊提供

申皓瑋 中職 鍾允華

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