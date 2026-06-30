中職／超強韌性！悍將5度8局後逆轉締球團史500勝 半季34勝再創新高

富邦悍將隊在上半季封關戰再度展現韌性，第八局克服0：3落後，第11局翻越3：5落後，申皓瑋敲出再見兩分砲，悍將以6：5擊敗統一獅隊，以34勝繼續改寫球團史半季最多勝紀錄，同時也達到球團史500勝里程碑。

悍將此役多數時間居於劣勢，日籍投手阿部雄大第三局先保送邱智呈、王翾祐敲安，蘇智傑以高飛犧牲打幫獅隊開張分數，李丞齡安打再擴大優勢，阿部此役僅撐2.2局失2分，被敲4安打、3次四死球保送。

獅隊洋投喬登先發5局被敲5安打、無失分，送出7次三振，因隊友的守備瑕疵與失誤，在第一局、第五局都面臨滿壘危機，但最終都讓悍將空手而歸。

獅隊八局上靠蘇智傑二壘打、李丞齡一壘打串連再添分數，悍將面對0：3落後，八局下掀起反撲，面對高塩將樹，范國宸、林澤彬先後敲安，悍將連兩棒代打調度奏效，董子恩先敲二壘打敲破鴨蛋，林書逸的安打一棒送回2分追平戰局。

兩隊以3：3進入延長賽，第十局攻勢雙雙掛蛋，張奕把關11局上，遭到獅隊連環安打狙擊，潘傑楷敲安先幫獅隊再度超前，林泓弦、邱智呈安打串連繼續追加分數，獅隊取得5：3領先；悍將眼看將要輸球硬是改寫命運，11局下池恩齊敲安並趁傳站上二壘，先因鍾允華投手犯規奉送1分、池恩齊進占三壘，再由申皓瑋再見兩分砲結束比賽。

加上此役，這已經是悍將本季第五場在「八局上」打完仍處於落後但最終成為勝方，僅次於味全龍隊的六場。

悍將至此完成上半季全部賽程，取得34勝26敗，為球團史半季最多勝場，接下來將休兵兩天，再於7月3日重燃下半季戰火，在天母棒球場展開與味全龍隊的3連戰。