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棒球／中信「愛接棒計畫」成中職選秀搖籃 13年培育25名職棒球員

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）與普悠瑪事故倖存者、中信科大棒球隊球員王羽飛（左）及其胞弟、U15亞洲盃棒球賽國手王羽翔（右）於中華棒協感恩餐會相見歡。圖/中信慈善基金會提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）與普悠瑪事故倖存者、中信科大棒球隊球員王羽飛（左）及其胞弟、U15亞洲盃棒球賽國手王羽翔（右）於中華棒協感恩餐會相見歡。圖/中信慈善基金會提供

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中華職棒選秀會昨天落幕，中信兄弟隊在第11輪指名來自台東的普悠瑪事故倖存者王羽飛，他永不放棄的勵志故事成為棒壇佳話。除王羽飛之外，許多現役職棒球員都出身偏鄉，中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」資助的偏鄉球員今年共32人投入選秀，最終6人獲選，13年來已培育25名職棒球員，儼然是中職選秀搖籃。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒相信棒球可以翻轉偏鄉孩子的人生，自2014年起推動愛接棒計畫，目前支持23所偏鄉少棒、青少棒球隊，提供營養餐食、課業輔導及球具設備，至今培育25名職棒選手、42名中華隊國手，持續為台灣棒球注入新血。今年獲中職球員指名的6位愛接棒球員，包括統一獅隊首輪黃靖哲、兄弟首輪許書誠、樂天桃猿隊第4輪尤丞翊、獅隊第7輪郭靖源、味全龍隊第9輪洪嘉恩、兄弟第9輪吳家畯。

值得一提的是，王羽飛與中國信託緣分甚深，他在2018年不幸遭遇普悠瑪事故，但從未放棄棒球夢，挺過漫長復健治療，目前就讀中信金融管理學院，並於中信科大棒球隊擔任外野手。辜仲諒這幾年一直掛心王羽飛的狀況，去年恰巧得知他的胞弟王羽翔是U15亞洲盃國手，U15中華隊也成功衛冕冠軍，因此特別邀請王羽飛一同參加慶功宴，當面勉勵他持續朝夢想前進。

王羽飛曾於2020年受邀擔任兄弟開球嘉賓，球團當年特別安排他的偶像「恰恰」彭政閔擔任打者，他也許下心願，希望有朝一日可以成為兄弟球員。沒想到真的在6年後，王羽飛從測試會一路挺進取得參加選秀資格，最終在新任領隊彭政閔主導下，如願入選兄弟，有機會披上黃衫圓夢，故事也感動無數人。

中國信託為台灣第1家投入五級棒球的企業，十幾年持續支持偏鄉孩子打棒球圓夢，每位成功踏上職棒殿堂的選手背後都是一段勵志故事，也是孩子學習的典範。展望未來，中國信託將持續扎根基層棒球，支持小球員勇敢追夢，助力國球發光發熱。

中信 棒球 中職

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