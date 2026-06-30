日職／林安可回歸一軍首戰4支0吞2K 打擊率首度跌破2成

台灣重砲林安可重返一軍首場出賽，未能延續二軍的打擊手感，今天先發4打數沒有安打、吞下2次三振，賽後打擊率0.193，本季首度跌破2成。西武打線全場只有4支安打，終場0：6遭到軟銀完封。

西武賽前僅在太平洋聯盟領先軟銀1場勝差，這波3連戰為首位攻防戰，林安可歷經1個月二軍之旅，今天一回歸擔任先發第五棒、指定打擊出賽，面對軟銀先發投手上澤直之，前兩打席都遭到三振，第三打席擊出一壘方向滾地球出局。

上澤先發6局僅被敲4安打、無失分，送出8次三振，帶著4：0領先退場，軟銀啟動牛棚，林安可第九局的打席面對伊藤優輔，打向左外野遭到接殺。

林安可今年從一軍出賽，從一開始的「1安公務員」、打擊率0.250起步，一路下修到5月29日降下二軍前正好是2成打擊率，今天回歸一軍首戰4支0，2成打擊率失守。