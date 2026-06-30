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中職／王翾祐沒想到比pose獲特寫 一舉一動都要留意

中央社／ 新北30日電
統一獅隊王翾祐。圖／統一獅隊提供
統一獅隊王翾祐。圖／統一獅隊提供

2026世足賽

統一獅隊野手王翾祐一軍初登場好表現，賽後被捕捉到獨自比劃勝利pose，王翾祐個性外放活潑，他笑說沒想到會被拍這麼久在網路上流傳，也學到一舉一動都要時刻注意。

獅隊18歲內野手王翾祐23日生涯首度升上一軍就排入先發打序，打2棒、守三壘，單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，生涯首安、首打點都出爐，也首度拿下單場MVP。

王翾祐比賽結束時被畫面捕捉到，獨自在內野比劃獅隊的外野手先前會擺出的勝利pose，畫面還停留許久。

王翾祐笑說，在二軍時有時就會模仿學長比動作，二軍沒有這麼多鏡頭，沒想到會被畫面拍這麼久，也笑說看到畫面流傳有嚇一跳，當下就是比好玩的，但也讓他學到，上一軍一舉一動都會被注意，要時刻注意，但有機會也想去外野跟學長一起比。

一軍初登場就有好表現，王翾祐謙虛表示是運氣好，教練和學長也鼓勵他要保持，上到一軍就是做好準備、沒有想這麼多，想辦法適應一軍的強度、爭取位置。

王翾祐也提到，上到一軍觀察學長們做的事情也是學習，從到球場加強、熱身、身體放鬆治療等，學長們都很清楚什麼時候該做什麼事情。

獅隊昨天選秀首輪選進高中應屆畢業游擊手黃靖哲，個性也很外向活潑，王翾祐表示，跟黃靖哲算熟，高中比賽時遇到都會聊天，稱讚黃靖哲運動能力很好，場上風格似中南美的球員。

統一獅

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