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中職／全永樂獲悍將指名當隊友 張育豪讚自律認真守備好

中央社／ 新北30日電
中職富邦悍將張育豪。 富邦悍將提供
中職富邦悍將張育豪。 富邦悍將提供

2026世足賽

富邦悍將昨天選秀會第6輪選進游擊手全永樂，悍將學長張育豪開心學弟的努力被看見，也鼓勵全永樂把事情簡單化，稱讚全永樂是自律認真、守備很好的球員。

悍將昨天在中職選秀會第6輪指名普門中學應屆畢業游擊手全永樂，悍將陣中捕手張育豪也是普門中學畢業的學長，與全永樂交情不錯，張育豪在選秀會前就有鼓勵全永樂嘗試。

張育豪表示，全永樂是有實力的球員，當時還在考慮是否畢業投入中職選秀時，有鼓勵他不要放棄機會，錯過了不曉得還要等多久，希望他能嘗試看看。

全永樂如願在選秀會獲得指名、可望再度成為隊友，張育豪今天受訪表示：「有跟他說恭喜，努力有被看見」，在張育豪眼中，全永樂是自律認真的球員，守備能力是優勢。

張育豪透露，全永樂今天早上就馬上詢問很多球隊相關的細節，「我跟他說先好好放假、不用想這麼多，等進來會再提醒他，不希望他一開始就把事情想得這麼複雜，想辦法簡單化。」

全永樂被選入富悍將。 中央社
全永樂被選入富悍將。 中央社

普門中學 富邦悍將 中職

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