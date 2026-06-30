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中職／光總會調！張奕告別山本由伸回歸初衷 找回投球穩定度

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手張奕。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手張奕。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊張奕時隔近三個月再「盜」走勝投，近期狀況回穩，關鍵在於5月31日在台北大巨蛋登板遭到重擊後，總教練後藤光尊找他傳接，點出自己的觀察，張奕在這之後告別山本由伸，回到自己過往的投球動作。

張奕本季前兩場登板都中繼奪勝，延續「勝投怪盜」名號，接下來的登板就算沒有奪勝，仍多次發動改變戰局的功能，換成其他中繼投手奪勝，進一步衍生「怪盜集團」。

直到前天比賽，集團首腦再度發威，張奕第八局登板凍結住0：1落後局面，八局下悍將就靠申皓瑋追平二壘打、孔念恩滿壘清壘二壘打逆轉戰局，終場以4：1擊敗味全龍隊，張奕相隔86天再度奪勝，本季第3勝入袋。

張奕的狀況在5月後出現下滑，6月出賽數下修後回穩，外界認為是疲勞導致先前近況不穩，但張奕指出自己狀態其實還行，問題應是出在改變投球動作。在大巨蛋遭到中信兄弟逆轉後，「要感謝總教練，隔天和我傳接球，大概有抓到幾個重點，讓我馬上抓到感覺，那天投了滿多顆。」

張奕指出，後藤是透過打者角度觀察，也跟他分析過往他在歐力士時和現在的投球動作差異，先前的動作比較可以維持平衡感，「現在有點容易開掉。」張奕說，後藤讓自己回想一下過去的投球動作，「我自己有回去看，當然是和現在差很多，但那個模擬的感覺、意象訓練有抓到，後面就開始變回原本的投球動作。」

媒體形容是「告別山本由伸」，張奕認為：「也不是說告別，就是階段性的嘗試，現在就是回到初衷、原本的投球動作。」他說球場上最重要的還是結果，也就是勝利，自己現在的投球角色是要幫助球隊守護勝利，碰到問題，當然也會希望趕快解決，「要怎樣一直維持自己手感，為球隊貢獻勝利是比較重要的。」

張奕時隔近三個月發動盜取勝投技能，但他說以自己的角色，更想拿的會是中繼點，也希望以中繼王為目標去努力。

當天賽後兩位日籍投手鈴木駿輔、阿部雄大一起喊「勝投怪盜」，張奕形容兩人是屁孩，加碼爆料與鈴木的互嗆日常，「鈴木很愛鬧我，就連剛剛也在鬧，他問我有沒有打過甲子園，我說我只打到縣大會冠軍賽輸掉，他說『哼！我有』，在那邊耍中二，我說你這樣還沒辦法去日職，他說沒辦法、大二就退學，我說那是你自己問題。」

張奕 山本由伸 中職

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