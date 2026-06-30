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中職／光總有責任感的選秀「看顏值排序」 點名2左投注意很久

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊在本屆選秀帶回九人。記者黃仲裕／攝影
富邦悍將隊在本屆選秀帶回九人。記者黃仲裕／攝影

2026世足賽

富邦悍將隊總教練後藤光尊首度參與中職選秀會，深深感受到極大的責任感，「因為每個選擇，都可能改變一位選手的人生。」但聊著聊著還是藏不住調皮本性，笑答：「我是看顏值排序的。」

悍將在本屆選秀握有狀元籤，共選9人，第一指名帶回大溪高中游擊手陳柏凱後，接下來依序是第二指名左投余冠諭、第三指名左投陳霆豪、第四指名外野手帕蘇拉．塔基斯利尼安、第五指名右投秦琮恩、第六指名內野手全永樂、第七指名左投李聖韓、第八指名右投劉建利、第九指名內野手吉路．少瑪。

談到選秀成果，後藤表示，基本上，球隊有注意到的選手都有選到，比較特別的是余冠諭、陳霆豪兩位左投，前者有來球隊測試，「直球很有威力，對他很有印象。」至於陳霆豪，則是去年就已進入後藤雷達，「去年在二軍和大學比賽時就有注意到，有跟球探說我滿喜歡，請他們去關注。」

今年各隊選材以投手居多，後藤也說，有深刻意識是對各隊來說，投手都是很重要的補強，而悍將也是在選秀前就明確擬定補強投手和中線選手。至於是否有遺珠，後藤表示多少會有，「畢竟是六隊選秀，不太可能和想像一樣、想要的都拿得到，但不想特別點名是誰。」

悍將昨天有不少新血到場，已與後藤打過招呼，被問到是否有印象深刻的長相，後藤表示，「我就是看顏值排序的」；進一步被問到是否代表陳柏凱最帥，他給出肯定答案，「而且身材也很好。」

後藤也對帕蘇拉充滿好奇，「我聽到他的名字，就覺得我要選這個人，很期待念他的名字時會怎麼念，名字比吉力吉撈還長。」

富邦悍將 中職 後藤光尊

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