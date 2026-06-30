中職／嘉大棒球隊雙投高順位圓夢 李崧睿、顏承恩獲龍、鷹指名

嘉義大學棒球隊在2026年中華職棒季中新人選秀傳出捷報，體育與健康休閒學系二年級投手李崧睿、顏承恩分別獲味全龍、台鋼雄鷹高順位指名，校長林翰謙今天接見表揚，勉勵兩人延續KANO精神，在職棒舞台持續發光發熱。

2026年中華職棒季中新人選秀會29日舉行，嘉義大學棒球隊傳出好消息，左投李崧睿獲味全龍第三指名，右投顏承恩獲台鋼雄鷹第四指名，雙雙叩關中職殿堂，也再次展現嘉大培育棒球人才的成果。

校長林翰謙今天接見兩人，體育室主任兼棒球隊總教練鍾宇政陪同出席。林翰謙表示，嘉大前身嘉義農林學校孕育出KANO棒球精神，兩人在兼顧學業下努力訓練，最終獲得職棒球團青睞，不僅是個人努力的成果，也是嘉大長期深耕棒球運動的最佳證明。他期勉兩人持續秉持自律、刻苦精神，在職棒舞台發揮實力。

李崧睿表示，感謝校長、教練團、師長及隊友一路支持與栽培，未來將持續努力，不辜負大家期待。顏承恩也感謝嘉大提供完善訓練環境，讓自己有機會圓夢，未來會持續精進，在職棒舞台全力拚戰。

鍾宇政表示，李崧睿大二賽季在大專聯賽展現優異壓制力，對台灣體大主投8.1局飆出6次三振，近期最快球速提升至144公里，具備優質先發左投潛力。

至於顏承恩，2年前曾挑戰選秀失利，但進入嘉大後持續苦練，今年春季聯賽與大專聯賽合計投69.2局、送出69次三振，防禦率1.81，並完成連續3場完投勝，最快球速145公里，最終獲得球探肯定，一圓職棒夢。

鍾宇政說，看到兩名投手從大學聯賽一路成長並順利加盟職棒，感到十分欣慰，也感謝學校長期提供硬體設備、訓練資源及課業輔導，讓球員能安心訓練，期待兩人在中職持續發光發熱。

嘉大校長林翰謙校長親筆簽名勉勵選秀球員李崧睿（左）、顏承恩（右）。圖／嘉義大學提供

顏承恩接續簽下紀念球見證選秀重要時刻。圖／嘉義大學提供