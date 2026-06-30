快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／嘉大棒球隊雙投高順位圓夢 李崧睿、顏承恩獲龍、鷹指名

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大校長林翰謙（左二）與選秀球員李崧睿（右二）、顏承恩（右一）及教練鍾宇政（左一）合影並祝福職棒生涯起航。圖／嘉義大學提供
嘉大校長林翰謙（左二）與選秀球員李崧睿（右二）、顏承恩（右一）及教練鍾宇政（左一）合影並祝福職棒生涯起航。圖／嘉義大學提供

2026世足賽

嘉義大學棒球隊在2026年中華職棒季中新人選秀傳出捷報，體育與健康休閒學系二年級投手李崧睿、顏承恩分別獲味全龍、台鋼雄鷹高順位指名，校長林翰謙今天接見表揚，勉勵兩人延續KANO精神，在職棒舞台持續發光發熱。

2026年中華職棒季中新人選秀會29日舉行，嘉義大學棒球隊傳出好消息，左投李崧睿獲味全龍第三指名，右投顏承恩獲台鋼雄鷹第四指名，雙雙叩關中職殿堂，也再次展現嘉大培育棒球人才的成果。

校長林翰謙今天接見兩人，體育室主任兼棒球隊總教練鍾宇政陪同出席。林翰謙表示，嘉大前身嘉義農林學校孕育出KANO棒球精神，兩人在兼顧學業下努力訓練，最終獲得職棒球團青睞，不僅是個人努力的成果，也是嘉大長期深耕棒球運動的最佳證明。他期勉兩人持續秉持自律、刻苦精神，在職棒舞台發揮實力。

李崧睿表示，感謝校長、教練團、師長及隊友一路支持與栽培，未來將持續努力，不辜負大家期待。顏承恩也感謝嘉大提供完善訓練環境，讓自己有機會圓夢，未來會持續精進，在職棒舞台全力拚戰。

鍾宇政表示，李崧睿大二賽季在大專聯賽展現優異壓制力，對台灣體大主投8.1局飆出6次三振，近期最快球速提升至144公里，具備優質先發左投潛力。

至於顏承恩，2年前曾挑戰選秀失利，但進入嘉大後持續苦練，今年春季聯賽與大專聯賽合計投69.2局、送出69次三振，防禦率1.81，並完成連續3場完投勝，最快球速145公里，最終獲得球探肯定，一圓職棒夢。

鍾宇政說，看到兩名投手從大學聯賽一路成長並順利加盟職棒，感到十分欣慰，也感謝學校長期提供硬體設備、訓練資源及課業輔導，讓球員能安心訓練，期待兩人在中職持續發光發熱。

嘉大校長林翰謙校長親筆簽名勉勵選秀球員李崧睿（左）、顏承恩（右）。圖／嘉義大學提供
嘉大校長林翰謙校長親筆簽名勉勵選秀球員李崧睿（左）、顏承恩（右）。圖／嘉義大學提供

顏承恩接續簽下紀念球見證選秀重要時刻。圖／嘉義大學提供
顏承恩接續簽下紀念球見證選秀重要時刻。圖／嘉義大學提供

李崧睿於紀念球上簽名留念。圖／嘉義大學提供
李崧睿於紀念球上簽名留念。圖／嘉義大學提供

嘉大 棒球 中職

延伸閱讀

中職／兄弟指名高大游擊手許書誠 平野惠一看好跑打守

中職／選秀小年！悍將是挑兩大高中游擊 還是震撼選擇火球男黃玠瀚

中職／獅選秀7人皆高中生應屆 餅總：黃靖哲是最大重點

中職／桃猿選秀指名8人 曾總對白井雄登蹲捕引導印象深

相關新聞

中職／光總有責任感的選秀「看顏值排序」 點名2左投注意很久

富邦悍將隊總教練後藤光尊首度參與中職選秀會，深深感受到極大的責任感，「因為每個選擇，都可能改變一位選手的人生。」但聊著聊著還是藏不住調皮本性，笑答：「我是看顏值排序的。」

中職／嘉大棒球隊雙投高順位圓夢 李崧睿、顏承恩獲龍、鷹指名

嘉義大學棒球隊在2026年中華職棒季中新人選秀傳出捷報，體育與健康休閒學系二年級投手李崧睿、顏承恩分別獲味全龍、台鋼雄鷹高順位指名，校長林翰謙今天接見表揚，勉勵兩人延續KANO精神，在職棒舞台持續發光發熱。

日職／孫易磊二軍6局失2分優質先發勝 助火腿擊敗樂天

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊21日下二軍，今天在二軍先發出賽，投6局失2分優質先發，火腿終場以5比2擊敗樂天金...

日職／林安可二軍待1個月狂炸6轟重返一軍 參戰西武、軟銀首位攻防戰

台灣強打林安可在日職二軍待了1個月，今天確定重返前線，西武獅隊今天起展開與軟銀鷹隊3連戰，也是太平洋聯盟首位攻防戰。

中職／選秀豐收！悍將領隊也兼小編訪新血 笑答：國宸隊長比較強

富邦悍將小編工作，不只隊長范國宸搶飯碗，連領隊陳昭如也在選秀日上秀一手訪問功力，今天貼出與狀元陳柏凱以及第二指名余冠諭、第五指名秦琮恩的訪問影片，還不忘tag范國宸，笑答：「果然國宸隊長比較強。」

中職／悍將上半季紀錄+1？今「新莊城堡」拚球團史500勝

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎接上半季封關戰，半季勝場已是球團史新高，今晚仍有里程碑要叩關，若能贏球，將是球團史第500勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。