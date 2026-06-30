日職／孫易磊二軍6局失2分優質先發勝 助火腿擊敗樂天

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊21日下二軍，今天在二軍先發出賽，投6局失2分優質先發，火腿終場以5比2擊敗樂天金鷲，孫易磊拿下勝投。

孫易磊前一場出賽為20日一軍先發，投4局失掉5分（4分責失分）、承擔敗投，隔日被下放二軍；今天二軍先發對樂天金鷲隊，1局上讓對手3上3下，2局被首名打者大坪梓恩敲出二壘打，1人出局後再被吉納翼敲出安打失掉1分。

3局上孫易磊先被田中貴也敲出安打，1人出局後再接連被敲2支安打再掉1分，及時回穩，連續投出2次三振、沒有擴大失分危機。

孫易磊4局上雖保送首名打者，接著讓伊藤裕季也敲出游擊方向滾地球形成雙殺，再投出三振、凍結對手攻勢；5局上樂天隊打者3上3下，6局上續投，雖單局被敲出2支安打，但沒有失分。

火腿隊前3局打完0比2落後，4局下靠著有薗直輝2分砲先將比數扳平，5局下濱田泰希敲出超前比賽陽春砲，阪口樂二壘打延續攻勢，1人出局後，淺間大基三壘打、替球隊多添1分保險分，6局下火腿隊再靠著濱田泰希適時安打，送回團隊第5分。

孫易磊今天總計用90球投6局，被敲出7支安打，投出9次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，最快球速151公里，拿下本季二軍第3勝，賽後防禦率2.60。