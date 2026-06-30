日職／林安可二軍待1個月狂炸6轟重返一軍 參戰西武、軟銀首位攻防戰

台灣強打林安可在日職二軍待了1個月，今天確定重返前線，西武獅隊今天起展開與軟銀鷹隊3連戰，也是太平洋聯盟首位攻防戰。

林安可今年展開旅日生涯，先前在一軍出賽38場，累積115打數敲出23支安打，包括2支全壘打、9支二壘打，打擊率2成，在5月29日被降下二軍。

林安可這一個月來在二軍狂轟猛炸，出賽15場敲出6轟，繳出打擊率0.294、上壘率0.362、長打率0.745成績單，獲得重返一軍的機會。

西武今天在東京巨蛋面對軟銀，林安可與一軍合流，隨後確認正式登錄，相隔一個月重返一軍。西武今天起展開與軟銀的3連戰，軟銀為主場球隊，首戰在東京巨蛋進行，後兩戰則在福岡巨蛋，兩軍分居洋聯前兩位，西武只領先1場勝差。