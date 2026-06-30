中職／選秀豐收！悍將領隊也兼小編訪新血 笑答：國宸隊長比較強

富邦悍將小編工作，不只隊長范國宸搶飯碗，連領隊陳昭如也在選秀日上秀一手訪問功力，今天貼出與狀元陳柏凱以及第二指名余冠諭、第五指名秦琮恩的訪問影片，還不忘tag范國宸，笑答：「果然國宸隊長比較強。」

悍將在今年選秀握有第一順位，昨天共帶回9位新血，陳昭如透過Threads貼出與新悍將的互動影片，問起自家投手陳品宏想跟即將同隊的狀元弟弟陳柏凱說什麼，陳品宏說：「我們一起加油、一起打冠軍。」也訪問兩位左投余冠諭、秦琮恩被悍將選上的心情，余冠諭說：「非常開心」，秦琮恩也說：「很開心」。

陳昭如指出，昨天在每輪的選擇，其實都很快做出決定，但刻意請球探按慢一點，因為昨天選秀會上使用的悍將主題曲「戰到底」，非常有力，讓大家多欣賞一下音樂。

陳昭如也透露，選秀會比預期順利，提早選到設定人選，過程輕鬆愉快。至於學范國宸訪問起悍將新血，她笑答：「果然國宸隊長比較強，我要再精進。」