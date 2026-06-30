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中職／悍將上半季紀錄+1？今「新莊城堡」拚球團史500勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練後藤光尊。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎接上半季封關戰，半季勝場已是球團史新高，今晚仍有里程碑要叩關，若能贏球，將是球團史第500勝。

悍將球團史從2017年起算，目前征戰19個半季，只有5個半季勝率在5成以上，分別是2019上、2019下、2020下、2022下、2026上，至今累積499勝621敗19和、勝率0.446，有機會在上半季最終戰補足500勝。

今天悍將在新莊棒球場迎戰統一獅隊，本季兩軍交手由悍將握有8勝3敗優勢，此役由日籍投手阿部雄大先發，對手獅隊則推出洋投喬登把關。

中職紀錄系統原本就有區分隊史、球團史，無關球隊是否認定承接前身歷史。攤開現有6隊球團史累積勝場，獅隊「血統」37年未曾改變，味全龍隊橫跨「兩世」也是同一血脈，球團史同時也是隊史，獅隊累積2011勝（1785敗115和），龍隊則是796勝（757敗49和）。2014年起展開球團史的中信兄弟隊則是763勝（703敗31和），2020年變身「樂天桃猿」，至今累積392勝（371敗15和），台鋼雄鷹隊2024年起步，目前取得138勝（158敗4和）。

富邦悍將 中職 棒球

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