中職／黃宥儒「把心臟準備好」獲龍指名 謝已故教練王國慶

畢業自北科附工的投手黃宥儒在中職選秀會第2輪獲味全龍指名，表哥賴胤豪十分關注，傳訊息要他「把心臟準備好」；他也感謝國中已故教練王國慶指導，讓他在投手丘投出一片天。

投手黃宥儒在2輪就獲得味全龍隊指名，他表示，比預期順位早，原本以為大概是5輪，效力於樂天桃猿隊的表哥賴胤豪十分關心他，關注選秀會不忘即時傳訊息，「他要我把心臟準備好、臉擺好」，雖沒能與表哥同隊有點小可惜，但謝謝龍隊青睞。

被問起對於龍隊印象，黃宥儒表示，在他高二時，曾效力味全龍隊的邱辰回到北科附工當教練，從邱辰身上看到認真積極態度，不會輕易放棄、對自己要求很高。

黃宥儒最快球速約147公里，滑球獲得評價高，他表示，練成這顆滑球是在國中時期，一開始本來是想要練單指曲球，但拉開距離後、投球一直滑掉，後來多放了一根手指在球上，練成武器滑球。

黃宥儒也感謝就讀泰源國中時期的總教練王國慶指導，記得當時聽到王國慶教練過世消息，是高中在打木棒聯賽時，很突然也很錯愕，謝謝王國慶教練讓他當投手，國中3年指導他們嚴厲自制，他也一直把這些叮嚀放心上。