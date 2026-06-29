中職／兄弟指名高大游擊手許書誠 平野惠一看好跑打守

中信兄弟隊今天在中華職業棒球大聯盟選秀會選進11人，總教練平野惠一說，以第5順位看，成果可算100分，而首輪選進身材高大的游擊手許書誠，跑、打、守方面都很期待。

兄弟今年在6隊中選進最多人次，球團也曾透露成立三軍想法。

平野惠一整體評估今年選秀表示，考量到順位，是很不錯的成果，這是團隊共同努力。

出身金門縣、畢業自高苑工商職業學校的游擊手許書誠身高185公分，原本有旅外想法，最後一刻決定投入選秀；平野惠一說，球隊很期待許書誠整體能力，「身形很有魅力，當然也期待他的長打。」

至於第10輪選進日本籍投手大瀧幸治，平野惠一表示，是有即戰力想法。

此外，今年選秀會有3名日籍球員獲選，平野惠一說，他不會有台灣人、日本人的想法，一視同仁，但想傳達給這3名選手，「希望他們未來可以為了台灣棒球、為了自己去努力。」

許書誠獲兄弟指名成里程碑 盼帶起金門棒球風氣

中職選秀會中信兄弟今天首輪指名游擊手許書誠，也是睽違36年再有金門出身球員獲中職指名；許書誠表示，這對金門來說算是里程碑，希望能藉此把金門棒球風氣帶起來。

身高186公分游擊手許書誠畢業自高苑工商，是金門出身好手，國小、國中階段都在金門打球，今天選秀會首輪獲得兄弟指名，成為繼翁豐堉，再度有金門出身球員加入中職。

許書誠先前也有想過要拚旅外，但他表示，不管先中職還是旅外，相信都是可以讓自己更進步的地方，在跟家人教練討論過後，覺得現階段先投入中職選秀是最好選項，也希望能先在中職打出成績、證明自己。

聽到自己名字那刻，許書誠表示，很開心有一個好的結果，兄弟隊陣中欣賞的學長是打者張志豪，無論場上表現及態度都值得學習，也知道兄弟是支打擊很強球隊，進到職棒先把身體素質加強，盼能越快上一軍越好。

另外一名金門出身的投手洪嘉恩獲得味全龍隊在第9輪指名，許書誠表示，這對金門來說是里程碑，謝謝金門的教練對他一路以來支持，也希望可以將金門棒球風氣帶起來。

黃玠瀚準備成為兄弟即戰力 以鄭浩均為榜樣

國立體大193公分的投手「巨漢」黃玠瀚，在今年中華職棒選秀會第4輪被中信兄弟挑中，他準備好成為即戰力回報，也以學長「美美」鄭浩均作為學習榜樣。

選前外界看好黃玠瀚有機會前3輪獲得指名，談到選秀結果，黃玠瀚認為那只是外界看法，自己不會有太大壓力，「不管怎樣先進去，拿到門票再說。」並開玩笑說：「想打明星賽的話，好像要先被兄弟選中。」稱讚完兄弟高人氣後，隨即強調還是要球員自己努力。

黃玠瀚2022年高中畢業投入選秀時未獲青睞，經歷大學磨練終於圓夢，他認為成長最多是心理層面、身材條件，國體大的運科幫助不少，自己的年紀有成為即戰力的準備，「球隊會選我，就是希望我有能力幫助球隊，因為我也不是高中生了。」

不過黃玠瀚坦言，自己的最大課題仍是控球，「這是大家都知道的事情，可能也是我掉到比較後面順位的一個原因。」進入兄弟後，最期待跟投手教練王建民交流。

在國體大時期，黃玠瀚曾看到鄭浩均返校訓練，「他每天都很認真，做一些術後恢復。我很欣賞美美學長面對打者時很大膽，會研究每一位打者，他的個性和比賽思維，都很值得我去學習。」