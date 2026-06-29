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中職／邱文佑開心回報媽媽辛苦 盼與曾子祐「雙ㄧㄡˋ連線」

中央社／ 台北29日電
2026中華職棒新人球員選拔會29日在台中舉行，台鋼雄鷹指名畢業自平鎮高中的二壘手邱文佑，成選秀探花。 中央社
2026中華職棒新人球員選拔會29日在台中舉行，台鋼雄鷹指名畢業自平鎮高中的二壘手邱文佑，成選秀探花。 中央社

2026世足賽

平鎮高中畢業好手邱文佑選秀首輪獲得台鋼雄鷹指名，高中學長曾子祐期待組「雙ㄧㄡˋ連線」，邱文佑媽媽到場見證，邱文佑很開心終於可以回報媽媽的辛苦。

雄鷹隊今年選秀首輪指名畢業自平鎮高中的二壘手邱文佑，邱文佑先前受訪曾提及，國二時父親突然離世，媽媽獨扛養育4名孩子的經濟壓力，因此希望可以進職棒幫助家裡改善環境。

今天選秀會場，邱文佑的媽媽和妹妹到場見證，邱文佑表示，獲得指名很感動也很開心，終於能成功回報媽媽的辛苦。他也提到媽媽對自己的要求，就是希望能夠開心做自己喜歡的事情，「媽媽說，看到我開心，她就開心」。

邱文佑還透露，媽媽在選秀會前問他，如果在選秀會哭會怎麼樣，「我跟媽媽說，不要哭出來，泛淚就可以。」

邱文佑表示，在確定要挑戰中職選秀後，請教過各職棒隊陣中熟識的學長，想要了解每隊的訓練和環境，知道台鋼雄鷹球團訓練很扎實，也知道雄鷹隊總教練洪一中很認真看待每名球員。

邱文佑有自信，從高中開始就很習慣高強度的訓練和高張力的比賽，雄鷹隊陣中也有平鎮畢業的學長曾子祐，「我們兩個名字最後一個字發音相同，學長說期待能組成雙ㄧㄡˋ連線。」

洪總看好邱文佑右打特質 盼永田颯太郎當即戰力

台鋼雄鷹隊今年中華職棒選秀會上選了6名新秀就收工，總教練洪一中期待首輪邱文佑成為重要右打戰力，而第2輪指名的永田颯太郎則期待在二壘、游擊成為即戰力。

台鋼雄鷹隊在第1輪指名內野手邱文佑，洪一中接受媒體聯訪時表示，邱文佑是平鎮高中出身，雖然身材不算高大，但速度、打擊看起來都不錯，「而且他是右打，大家知道我們這隊幾乎都是左打，有點失衡。」也期待邱文佑與球隊另一位平鎮出身的曾子祐組成「祐佑連線」。

第2輪同樣選進內野手，永田颯太郎在日本職棒二軍有3年資歷是關鍵，洪一中表示，球隊內野手較不充裕，很需要即戰力，「尤其是可以守二壘的，他二壘、游擊都可以守。」

雄鷹今年只選6人是6隊中最少，洪一中表示，作為新球隊，陣中不少球員才進來2、3年，「也不用急著淘汰，所以我們選的人數會少一點。」

曾子祐 平鎮 平鎮高中

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