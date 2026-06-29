中職／桃猿選秀指名8人 曾總對白井雄登蹲捕引導印象深

中職選秀會樂天桃猿首輪指名投手陳趙羿勳，總計選入8人中，亮點是台日混血捕手白井雄登，總教練曾豪駒對白井雄登測試會印象深，他與首次搭配的投手就能展現引導能力。

桃猿隊此屆選秀會順位最後，首輪指名開南大學投手陳趙羿勳，也是這屆選秀會第1個被指名投手，在第7輪選進台日混血捕手白井雄登，也是亮點。

曾豪駒表示，相信球團對這次選秀結果應該蠻滿意的，不管結果如何，最重要的是經過2、3年培養過後，能不能讓這些球員成為球隊未來戰力。

曾豪駒表示，球隊投手人數本來就比較少，球探評估陳趙羿勳是首輪可能被選走戰力，至於是否能成為即戰力，曾豪駒則認為需要時間，也需要看每名球員心智，進到職棒後的準備、進步，以及如何面對職業長期賽季。

至於台日混血捕手白井雄登，曾豪駒表示，白井雄登有參加球隊測試會，給教練團留下印象深，即便面對首次搭配投手，也會給予很多引導，展現出可以馬上融入的個性特質，也提到白井雄登有大學磨練，並在大專棒球聯賽中打出好的成績，也會讓球員更有方向。

桃猿隊2輪起依序選進內野手鄭鈞澤、投手曾乙倫、外野手尤丞翊、投手莊偉晟及吳柏霆、捕手白井雄登、投手莊承翰。