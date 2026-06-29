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中職／獅選秀7人皆高中生應屆 餅總：黃靖哲是最大重點

中央社／ 29日電
2026中華職棒新人球員選拔會29日在台中落幕，統一獅總教練林岳平（右3）與獲選新秀黃靖哲（左1）、李星漢（右2）等人一同合影留念。 中央社
2026中華職棒新人球員選拔會29日在台中落幕，統一獅總教練林岳平（右3）與獲選新秀黃靖哲（左1）、李星漢（右2）等人一同合影留念。 中央社

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中職選秀會統一7-ELEVEn獅隊首輪指名游擊手黃靖哲，總教練林岳平透露是野手首選，也是今天選秀最大重點；獅隊共選進7人都是高中生應屆，如何養成為真正職業選手考驗教練團能力。

中職選秀會獅隊首輪指名畢業自台東體中的游擊手黃靖哲，被問起是否有討論很久，「餅總」林岳平直言「沒有」；球探給的投手首選是陳昱勛，野手首選是黃靖哲，可以在首輪選到黃靖哲，是今天選秀會最大重點。

林岳平表示，黃靖哲身高雖然不是很高大，但具備很好爆發力、速度及敏捷，還有對比賽應對能力，都是今年內野手中最佳的，個性外放，也希望教練團可以協助他，將具備的能力迅速在職棒場上展現出來。

獅隊今年選進7人都是高中應屆畢業生，林岳平表示，選秀的選擇是球探長年追蹤結果，但選進來後怎麼培養，讓球員成為真正職棒選手，就是考驗教練團能力；希望透過養成，累積比賽經驗，讓這些球員成為未來能在一軍長駐先發戰力。

獅隊2輪起依序選入投手李星漢、王靖崴、曾睿豪與外野手王乃文、捕手黃靖智，以及投手郭靖源。

高中都在鋁棒組獲獅指名　李星漢：努力就會被看見

平鎮畢業投手李星漢高中3年都是鋁棒組球員，選秀會在第2輪獲統一7-ELEVEn獅隊指名，他希望成為好的例子，讓大家知道木棒組、鋁棒組沒絕對好壞，只要努力就會被看見。

獅隊今年選秀在2輪指名畢業自平鎮高中的投手李星漢，李星漢表示，本來預期應該會是3輪，結果比預期順位好，很意外也很開心。

對於獅隊的印象，李星漢提到，感覺總教練林岳平很護選手，獅隊對投手養成也有一套方式，給投手群的空間多，在獅隊中比較熟的是同為平鎮高中畢業的投手哀宥宇，也看到哀宥宇進到職棒後的成長。

李星漢高中3年都是鋁棒組成員，最快球速可達149公里，他希望自己能成為好的例子，讓大家知道，不是木棒組就一定好、鋁棒組就一定不好，只要努力變強，相信就會被看見。

林岳平

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