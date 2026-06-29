中職／龍隊榜眼考慮2人無陳柏凱 葉總看廖永詮運動能力香到想養養看

味全龍隊的榜眼籤挑選具備二刀流潛力的南華大學外野手廖永詮，即便陳柏凱未在狀元上榜，答案依然不會變，總教練葉君璋透露，考慮的兩位人選是廖永詮和邱文佑，對廖永詮的運動能力充滿好奇，「他的運動能力是真的很好，想說用這樣的方式去選看看，看可以好到什麼程度。」

葉君璋表示，廖永詮有到龍隊測試，看到他的運動能力和各方面，都認為是值得培養的選手。目前規畫他投打兩邊發展，但葉總也直言：「看起來打擊方面成功率會很高，打擊不會有什麼問題，投球是比較少投，受傷的風險不會沒有存在，所以我們是特別做一些檢查。」

被問到若是第一順位是否依然挑選廖永詮，葉君璋先是開玩笑回答：「應該是王建民」，他表示，「我覺得不太會改變，有考慮另一個人，我也滿喜歡的，平鎮的邱文佑，最後大家覺得廖永銓表現出來的能力是真的滿不錯。」

談到今年整體選秀成果，葉君璋指出，對於內野、投手需求較高，「有時投手受傷、年紀會有影響，不希望是缺投手的情況。」比較接近即戰力的選手，葉總認為是嘉義大學左投李崧睿，「整體來看是最接近可以比賽的狀況，但也是不會今年讓他出來比賽。」