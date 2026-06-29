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中職／陳柏凱能否衝擊簽約金600萬？悍將領隊：審慎評估、拭目以待

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
陳柏凱(中)選為狀元與父親相擁。 富邦悍將提供
陳柏凱(中)選為狀元與父親相擁。 富邦悍將提供

2026世足賽

每年中職選秀季，600萬簽約金天花板都成話題，中職會長蔡其昌致詞時強調「沒有這件事」，富邦悍將隊以狀元籤帶回陳柏凱，對於他的簽約金是否有機會突破600萬，領隊陳昭如回應：「審慎評估、拭目以待。」

蔡仲南創下的600萬簽約金紀錄，從2002年高懸至今，每年中職選秀季都成話題，今年隨著高中大物紛紛出走旅外發展，再次掀起話題要如何留住好手。

蔡其昌今天在選秀會上致詞重申，中職沒有所謂的600萬上限，只要選手有足夠的成績與實力，相信六球團會願意用更高價碼留下選手。

陳柏凱成為今年選秀狀元，是否有機會衝擊600萬？副領隊林威助笑答：「這個要問我們領隊，機會是有啦！」他表示，好的選手，當然有可能突破。

中職 富邦悍將 蔡其昌

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