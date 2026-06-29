中職／林威助喊滿意！大讚陳柏凱應屆天花板最高 評估能成主力游擊

富邦悍將隊今年在選秀會一共帶回9人，副領隊林威助評價是「滿有收穫」的一次選秀，狀元籤挑選陳柏凱早在他確定投入選秀的前一、兩天就已經有譜，早早沒有懸念，林威助說：「他應該是高中應屆畢業生裡天花板最高的游擊手，再養成幾年，應該會成為隊內主力游擊。」

悍將在本屆選秀握有狀元籤，共選9人，第一指名帶回大溪高中游擊手陳柏凱後，接下來依序是第二指名左投余冠諭、第三指名左投陳霆豪、第四指名外野手帕蘇拉．塔基斯利尼安、第五指名右投秦琮恩、第六指名內野手全永樂、第指名左投李聖韓、第八指名右投劉建利、第九指名內野手吉路．少瑪。

對於陳柏凱，林威助給予高度評價，「有這種天花板的選手，在最後一刻留下來，在他確定要留下來時，就有不斷進行選秀會議，一、兩天就差不多決定了。」被問到是否有提前暗示陳品宏，林威助笑答：「沒有啊！還是要讓他專注在比賽吧！」他表示，不曾向陳品宏暴雷，也未向他探詢過弟弟狀況。

對於陳柏凱的養成，林威助腦中已有想法，「後面會演變成怎樣的打者、怎樣的內野手還無法預測，但目前設定是會以游擊手養成。」他也強調，陳柏凱現階段的養成比較重要，應該一、兩年內都會在二軍農場，「會再跟二軍教練團做一次討論，選進來的選手要怎樣在養成這塊一步步成長，終究還是要在一軍舞台發光發熱，盡可能把這條路鋪好，讓他們好好走下去。」

「今天選秀，我覺得還滿不錯。」林威助滿意選秀收穫，他表示，今年球團設定就是中線和投手，「有照我們原本的計畫走。」至於投手中是否有即戰力，他表示，「其實也都19、20歲，看他們接下來進來的狀況，還是會評估一下。」並未排除下半季開箱可能性。