中職／悍將狀元陳柏凱看新聞才知道哥哥要來 陳品宏喊話：一起拿冠軍

一如會前預期，富邦悍將隊狀元籤挑選來自大溪高中的游擊手陳柏凱，他與哥哥陳品宏將同隊打拚，被問到想跟即將成為隊友的弟弟說什麼？陳品宏說：「我們一起加油，一起拿總冠軍，可以嗎？」陳柏凱超乖巧，連忙回答：「可以、可以！」

陳品宏、陳柏凱相差3歲，弟弟在三級棒球路上一路跟著哥哥的步伐前進，從桃園市仁善國小到桃園市仁和國中再到桃園市大溪高中，如今連進入職場都是「同事」，陳品宏2024年由悍將第四輪挑選，今年陳柏凱再被悍將狀元籤選中。

會前呼聲就看好他是狀元，陳柏凱也坦言有看到網路預測，哥哥則是叫他平常心面對，「哥哥叫我輕鬆一點，叫我要有自信。」他仍然緊張到兩點才睡，今天直到聽到自己名字的那一刻，陳柏凱坦言心中大石落下，而爸爸媽媽也一直都希望兄弟倆可以同隊打拚，「他們是希望我們同隊，因為我們還沒有在同一個球場奮戰過，他們滿想看到我們可以站在同一個舞台上。」

陳柏凱感謝悍將球團肯定，他也提到：「從小到大沒有跟哥哥同隊過，希望可以在一軍舞台幫哥哥守備。」陳品宏也笑說，腦中有「小小的畫面」出現了。

陳品宏2024年參與選秀時，因為正隨培訓隊在海外移訓，只能透過轉播觀看，這回以家長身分帶著弟弟一起到場，也成了自己的選秀初體驗。有趣的是，陳品宏昨天接受媒體訪問透露將要到場，而陳柏凱是透過新聞才知道哥哥要來。

陳品宏笑說，現場參與選秀，還是比看轉播緊張，「現場氣氛影響到，會感覺做什麼都漏一拍。」至於事前是否就已收到球團暴雷狀元人選？陳品宏笑答，完全沒聽說。