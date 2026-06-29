聽新聞
0:00 / 0:00
中職／大溪高中首度出狀元！悍將挑選陳柏凱 與陳品宏譜寫兄弟同隊
富邦悍將球團史10年拿到的第4支狀元籤，今天確定挑選游擊手陳柏凱，他將與哥哥陳品宏同隊打拚，更一舉成為桃園大溪高中校史第一位中職選秀狀元。
陳柏凱身高187公分，擁有優異身材條件，具備長打能力與爆發力，未來發展空間充滿想像，確定報名選秀後，就被視為狀元熱門人選。
大溪高中於2010年成立棒球隊，2019年起才固定在木棒組出賽，2021年誕生第一批進入職棒的選手，為樂天桃猿隊鍾玉成、中信兄弟隊黃鈞麟，陳柏凱的哥哥陳品宏則在2023年從大溪畢業，先就讀台北市立大學1年後投入選秀獲得悍將挑選。
大溪高中近兩年誕生3位旅外球員，分別是釀酒人隊廖宥霖、海盜隊林珺希、洋基隊賴謙凡，如今再產出校史第一位中職選秀狀元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。