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中職／中信兄弟涼水祭周末登場 洲際水樂園限定開放

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊「Bro’s Water Park 涼水祭」將於7月登場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊「Bro’s Water Park 涼水祭」將於7月登場。圖／中信兄弟隊提供

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中信兄弟隊迎接下半季賽事，今天宣布首場主題日就是球迷引頸期盼的夏日棒球盛典「Bro’s Water Park 涼水祭」，將於7月4日、5日在台中洲際棒球場率先登場。

兄弟指出，今年除了保留不分年齡最受歡迎的戲水設施，打造專屬於球迷的夏日水樂園外，更首度攜手知名DJ賽事「Red Bull Turn It Up」，將DJ Battle搬進球場，邀請頂尖DJ展開精彩對決，以音樂結合棒球與夏日派對氛圍。

連續舉辦多年的涼水祭，早已成為許多球迷心中無可取代的夏日代表主題日，今年以「Bro’s Water Park」為主題發想，打造充滿度假氛圍的夏日樂園，除了設置特色拍照裝置供球迷打卡留念外，也延續每年的涼水祭主軸、設置不分年齡都喜愛的玩水設施，如超長滑水道、大型滑梯及巨型戲水池邀請球迷帶上戲水裝備，一同來到限定開放的洲際水樂園。

近年涼水祭持續導入音樂派對元素，邀請專業DJ來到洲際棒球場，透過節奏與音樂帶動現場氣氛，今年活動首日更首度攜手知名DJ賽事「Red Bull Turn It Up」，邀請知名DJ DinDin與Gter登場，延續原賽事精神，以隨機抽題及即興主題選曲方式進行對決，並由賴皮MR. SKIN擔任主持人，結合棒球、涼水祭等五大主題展開精彩Battle，最終獲得球迷最高支持與迴響的DJ，將為當日賽事開出精采好球。

比賽局間CAM也由DJ賴皮MR. SKIN精選夏日金曲，邀請球迷隨著節拍一起盡情嗨翻全場。

第二天場外將由Red Bull專業DJ在Red Bull LU-KA帶來超過1小時的金曲派對，陪伴球迷在場外區域盡情狂歡；場內則邀請中信兄弟「製噪機」的Sam帶來超過30分鐘的DJ Show，以不同於應援舞台的超炸演出點燃全場熱情，帶來最具反差魅力的的音樂饗宴。

中信兄弟 中職 棒球

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