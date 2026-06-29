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中職／曾峻岳半季16次救援成功超越高津臣吾 熬過撞牆期寫隊史紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊上半季已奪33勝，寫下球團史新猷，也帶動守護神救援成功超進度累積，「護國神山」曾峻岳以16次救援成功獨居聯盟榜上領先，也超越2010年興農牛隊高津臣吾，締造隊史半季最多救援成功紀錄。

悍將昨天靠八局下申皓瑋追平安打、孔念恩滿壘清壘二壘打，以4：1逆轉味全龍隊，九局上推出曾峻岳關門，新莊棒球場因連日降雨導致燈柱故障，燈光秀暫時打烊，但不影響曾峻岳關門，雖保送首位打者吳承皓，仍僅面對3打席守住勝利。

曾峻岳第16次救援成功到手，超越統一獅隊鍾允華、味全龍隊林凱威的15次，獨霸領先位置。

看今年救援榜上競逐，曾峻岳不諱言，正常來說，以味全龍隊的勝場，林凱威會比較多，「球隊可能有注意到他提早開機的關係，所以讓他和冠偉輪這個位置。」與林凱威一樣，曾峻岳同樣因經典賽提早開機，也曾遇到體力撞牆期，但他說：「我已經度過了。」

曾峻岳透露，在5月底、6月初時是最累的，「那段時間很痛苦，明明沒有做什麼，但是身體卻一直感覺很重，來球場就很累。」他認為早點遇到也不是壞事，剛好有段時間比較少出賽，重量就做得比較勤、多做一些恢復。

曾峻岳這一戰寫下新頁，悍將隊史上半季最多救援成功，原本是2010年高津臣吾的15次，曾峻岳改掛上自己的名字。

悍將上半季還有1場比賽，曾峻岳還有機會堆高數字，而接下來要挑戰的目標當然就是全季紀錄，球團史紀錄為20次，由2019年陳鴻文、2022年曾峻岳、2024年富藍戈共同保持，隊史紀錄依然是2010年高津，該年26次救援成功。

高津臣吾 曾峻岳 中職

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