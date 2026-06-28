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中職／知道戴培峰是連跑3壘包常客 光總卻吐槽「我來跑可能比他快」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華職棒富邦悍將隊戴培峰（中）。 中央社(資料照)
中華職棒富邦悍將隊戴培峰（中）。 中央社(資料照)

2026世足賽

富邦悍將隊今天靠第八局4分入袋，以4：1逆轉擊敗味全龍隊，攻勢從戴培峰的保送開啟，趁申皓瑋的安打連衝三個壘包，總教練後藤光尊也知道他的「都市傳說」，笑說：「他本人應該也有在準備（跑三個壘包）。」

戴培峰本季已有多次從一壘直奔本壘得分的畫面，跑得氣喘吁吁，成為球迷另類話題，甚至形容應該在他上一壘就call嗆司曲，此役再度上演熟悉畫面。

談到戴培峰常常連衝三個壘包，後藤也說自己知道這件事，他本人應該也有心理準備，「也不是硬要誇獎，但其他選手都打了連培峰腳程也可以跑得回來的飛球，真的非常感謝大家。」

語帶吐嘲，進一步被問起怎麼看這位捕手的腳程，後藤加碼補刀：「我自己跑可能跑得還比他快。」

戴培峰 中職 申皓瑋

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