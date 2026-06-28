聽新聞
0:00 / 0:00
中職／知道戴培峰是連跑3壘包常客 光總卻吐槽「我來跑可能比他快」
富邦悍將隊今天靠第八局4分入袋，以4：1逆轉擊敗味全龍隊，攻勢從戴培峰的保送開啟，趁申皓瑋的安打連衝三個壘包，總教練後藤光尊也知道他的「都市傳說」，笑說：「他本人應該也有在準備（跑三個壘包）。」
戴培峰本季已有多次從一壘直奔本壘得分的畫面，跑得氣喘吁吁，成為球迷另類話題，甚至形容應該在他上一壘就call嗆司曲，此役再度上演熟悉畫面。
談到戴培峰常常連衝三個壘包，後藤也說自己知道這件事，他本人應該也有心理準備，「也不是硬要誇獎，但其他選手都打了連培峰腳程也可以跑得回來的飛球，真的非常感謝大家。」
語帶吐嘲，進一步被問起怎麼看這位捕手的腳程，後藤加碼補刀：「我自己跑可能跑得還比他快。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。