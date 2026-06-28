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中職／腳傷掛保證4天能好卻休了1個月 孔念恩回歸讓後藤說安心

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊孔念恩滿壘敲二壘打清壘。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊孔念恩滿壘敲二壘打清壘。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

孔念恩因腳傷下二軍休養，剛在前天回歸一軍陣容，今天就在面對味全龍隊之戰第八局滿壘敲二壘打建功，幫助富邦悍將隊以4：1贏球。孔念恩回顧傷情，當初跟教練掛保證4天就可以好，結果休了1個月，昨天的觸身球還剛好砸在同一位置，但他強調現在恢復狀況已經是100%，「上場就是100%！」

此役為從五局上、一出局續戰的保留比賽，龍隊是先取分數的一方，悍將面臨0：1落後，八局下先由申皓瑋敲追平安打，後續保送堆成滿壘，孔念恩敲二壘打一棒清壘。

總教練後藤光尊表示，選手在心理層面成長很多，直到最後都沒有放棄的精神展現得很好。談到孔念恩的關鍵演出，後藤指出，在沒有受傷的情況下，孔念恩原本就是球隊會希望他可以一直在場上比賽的選手，現在他回來了，也感到比較安心。

孔念恩回顧傷情出現時，「想說休幾天就可再上場、想說撐一下，又覺得萬一更嚴重要休更久，所以跟教練保證我四天就可以好，結果四天沒有好，休了一個月。」昨天觸身球剛好砸在腳上，他一度先退場觀察治療，後藤直接蹲在他的身旁，關心他的狀況，孔念恩也有注意到，「有啊！他就詢問我狀況，總教練都會啦！都會關心我。」

1：1平手之際、滿壘上場打擊，孔念恩坦言上去前很緊張，策略設定看高一點的球出手，「雖然還是有揮到一顆低球，後面還有一顆高的可以給我打，所以滿幸運的。」

中職 申皓瑋 孔念恩

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