中職／偉業誕生！悍將半季33勝球團史首見 孔念恩清壘二壘打獵殺龍隊

歷經延賽、保留、延後開打，編號第151號賽事終於在今天完賽，富邦悍將隊第八局先由申皓瑋敲追平二壘打，孔念恩在滿壘局面敲出清壘二壘打，悍將終場以4：1擊敗味全龍隊。

悍將贏球後，取得上半季第33勝，突破2019年下半季的32勝，改寫球團史半季最多勝紀錄，總教練後藤光尊帶隊第一個半季就帶領悍將寫下新猷。

此戰原訂6月9日進行，因雨改到6月25日，打到五局上一出局仍是0：0平手，遇雨無法恢復進行，又成保留比賽改到今天續戰，龍隊、悍將分別換成李致霖、林栚呈接手投球。

林栚呈在第六局兩出局後出現連兩保送，吳承皓敲安幫助龍隊開張分數，賴鴻誠接手再保送林辰勳形成滿壘，曾聖安擊出中外野飛球，由申皓瑋完成跳躍接殺，避免失血繼續擴大。

吳承皓為龍隊去年選秀第二指名，此戰為他的生涯一軍初登場，首安打、首打點一起出爐。

李致霖一口氣吃下3.1局，第5到7局僅讓悍將出現2位上壘者，第8局一出局保送戴培峰後退場，陳暐皓接手投球，申皓瑋擊出射牆二壘打，送回追平分，兩隊戰成1：1。龍隊換上王伯洋又是連兩保送，悍將攻占滿壘，趙璟榮登板被孔念恩敲出二壘打，成為擊斃龍隊的一棒。

龍隊早已確定稱霸上半季，面對台鋼雄鷹隊8勝4敗、對統一獅隊7勝5敗、對樂天桃猿隊9勝3敗、對中信兄弟隊8勝3敗（還剩1場交手）。悍將贏下這一戰，與龍隊對戰咬成6勝6敗，成為「天空龍」唯一無法勝多敗少的對手。