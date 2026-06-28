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中職／林泓育代打建功 桃猿保留比賽2：0斷兄弟4連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
樂天桃猿隊林泓育。 樂天桃猿隊提供(資料照)
樂天桃猿隊林泓育。 樂天桃猿隊提供(資料照)

2026世足賽

中信兄弟今天在台中洲際棒球場對上樂天桃猿隊，繼續完成6月7日的保留比賽，雙方一路維持0：0平手的僵局直到第9局，猿隊40歲精神領袖「小胖」林泓育在9局上代打敲回勝利打點，最終猿隊以2：0勝出，也讓兄弟本季最長4連勝畫下句點。

象猿在6月7日的交手，分別由伍立辰、曾家輝兩名本土投手先發，兩人投完3局皆無失分，而比賽因雨形成保留比賽。今天自4局起續戰，雙方都換上洋投接手，猿隊魔爾曼後援5局，被敲出4支安打，有1次保送，送出2K，沒有失分。

兄弟德保拉4局起登板，投完第8局也維持0失分。但9局上續投，被陳晨威揮出安打，又對馬傑森投出觸身球保送，2出局一、二壘有人的局面，猿隊換上林泓育上場代打，揮出右外野方向的安打敲回第1分，劉子杰再補上安打多添保險分，猿隊打下2：0領先。

9局下猿隊換上守護神朱承洋登板關門，連續解決兄弟3名打者，守住勝利，收下本季第10次救援成功。魔爾曼則拿下本季第5勝，林泓育獲選單場MVP。

中信兄弟德保拉中繼5.2局，被敲出5支安打，投出1次觸身球，有2次三振，失2分，吞下本季第3敗。

林泓育 桃猿 中職

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