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中職／選秀名單加1人、減1人維持200人 陳昱勛申請撤銷報名
中華職棒選秀會明天登場，今天傳出高苑工商投手陳昱勛預計退出選秀，聯盟晚間更新選秀人數，確認陳昱勛申請撤銷報名，而經確認報名程序後，新增應屆北科附工外野手王乃文，總人數仍維持在200人。
今年選秀由富邦悍將隊握有狀元籤，接下來依序是味全龍、台鋼雄鷹、統一獅、中信兄弟、樂天桃猿隊。
今天傳出陳昱勛因收到美職球隊報價，預計退出選秀，聯盟於晚上7點正式公布選秀人數異動。
【選拔會參選球員人數修正說明】
1、經確認報名程序後，補增應屆北科附工外野手王乃文一名。
2、高苑工商投手陳昱勛申請撤銷報名。
3、2026年選拔會報名總人數確定200人參選。投手82人、捕手20人、一壘手11人、二壘手13人、三壘手7人、游擊手25人、外野手42人。
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