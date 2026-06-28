中職／選秀名單加1人、減1人維持200人 陳昱勛申請撤銷報名

中信兄弟今天在台中洲際棒球場對上樂天桃猿隊，繼續完成6月7日的保留比賽，雙方一路維持0：0平手的僵局直到第9局，猿隊40歲精神領袖「小胖」林泓育在9局上代打敲回勝利打點，最終猿隊以2：0勝出，也讓兄弟本季最長4連勝畫下句點。

2026-06-28 19:28