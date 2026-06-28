中職／賴鴻誠同隊見證兩次半季10勝 李東洺9勝後換釘鞋套讓他好緊張

中職昨天誕生史上第5位半季10勝本土投手，賴鴻誠在近兩次都同隊見證，2013年林晨樺、2026年李東洺，都因超高援護率掀起話題，賴鴻誠對此認為，當投手能給予野手安定感，在攻擊時自然更容易去掌握，「先決條件他們一定都是有能力、有技術，才可以達到這種傳奇紀錄。」

李東洺半季達成10勝偉業，成為中職史上本土選手第5人，而前一人已是2013年義大犀牛隊林晨樺，時間軸橫跨13年，仍然有人同隊見證，就是今年已經邁入第15年生涯的賴鴻誠。

李東洺本季至今援護率7.04，2013年林晨樺更是驚人的8.62，賴鴻誠也還清楚記得當年「愛晨樺打線」，但他說：「我以投手角度看，這是投手給野手的安定感，他們在場上守備時間變比較短、攻擊時間比較長，就會有比較多準備時間、思考時間。」賴鴻誠說：「當他們節奏是好的、讓守備員是舒服的，在攻擊時就會比較容易去掌握。」

談到李東洺本季的蛻變，賴鴻誠指出：「最大的成長是心態吧！今年心態是滿勇於對決，不必要的壞球減少滿多，他也知道自己今天的狀況，知道怎樣怎樣透過配球模式、善用第二球種去做搭配。」

賴鴻誠也透露一段幕後故事，李東洺的釘鞋由他處理護鞋套，近期因為連勝，賴鴻誠擔心拐氣，「我都想說再撐一下。」直到第9勝後，「到上一場膠已經撐不住，他說想換，我就幫他換。」結果昨天第一局就遭林智平敲兩分砲，賴鴻誠心裡燃起擔憂，覺得自己好像做錯事了，「好險後面打者有掩護、有贏球，不會說換了就拐到氣。」