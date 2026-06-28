中職／味全龍得點圈銳不可擋 彼得森談春訓做足準備

味全龍今年奪得中華職棒上半季冠軍，打線頻頻在關鍵時刻給予致命一擊，攻擊統籌教練彼得森透露，關鍵在春訓開始模擬情境、研究對手，「目標成為全聯盟準備最充足的球隊」。

味全龍隊今年投手群表現亮眼，但打擊也不容忽視，去年得點圈打擊率2成61是聯盟倒數第2，今年上半季至今卻飆升到2成81，位居聯盟第1。

「我們從春訓就開始準備。」彼得森（TygerPederson）接受中央社記者訪問時指出，教練團積極讓打者演練不同狀況的打擊，開季後也不斷地去研究對手，「而從我們每天攻擊的成績看來，是有收到效果。」

雖然得點圈打擊率帶有樣本波動，但彼得森指出，得點圈打擊具有挑戰性，而棒球的核心是得分，「打者的職責就是想辦法上壘，或把壘上的隊友送回來，這兩點我們球隊都有人能做到，這也是為什麼我們目前是聯盟得分比較好的球隊之一。」

劉基鴻是今年龍隊「強心臟」代表性選手之一，在無人上壘時打擊率2成37、得點圈打擊率3成54，彼得森認為劉基鴻是聯盟頂尖打者之一，能夠針對得點圈情況去做好準備，「他清楚知道自己該鎖定什麼球路，並累積好的打席。」

也不僅是劉基鴻，龍隊今年在得點圈打席數超過30的選手中，有5人打擊率破3成，彼得森說：「我們的球員真的很努力去準備自己，才能夠很清楚知道該做什麼，我想這是今年最大的不同。當他們站上場，他們會完全相信自己，無論是什麼情況、對手是誰、分差多少，他們都能帶著信心上場。」