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中職／悍將得點圈打擊率翻轉 林澤彬是高國輝喜歡類型
富邦悍將隊去年得點圈打擊率在中華職棒墊底，今年至今強勢躍升聯盟第3，其中野手林澤彬的關鍵一擊堪稱代表，打擊教練高國輝說：「老實說我很意外，也滿喜歡這樣的選手。」
富邦悍將隊今年上半季戰績鎖定第2名，投手群固然貢獻良多，但打線在得點圈關鍵時刻的爆發也是原因，悍將去年得點圈打擊率2成33（聯盟第6），今年大幅進步到2成63（聯盟第3）。
談到悍將打線蛻變的關鍵，高國輝接受中央社記者訪問時坦言，針對得點圈有人等高張力情況，教練團賽前都會提供明確策略，但上了戰場仍考驗球員的心理應對，「我覺得今年是球員的自信心有慢慢建立起來，面對不同狀況經歷變多、更有經驗，自然就能從容應對。」
得點圈打擊率雖屬相對小樣本數據，但林澤彬的落差極具戲劇性，他今年在壘上無人時打擊率為2成57，得點圈有人時卻狂飆至4成69。高國輝特別點出林澤彬滿壘時超過5成的打擊率，直言：「2出局、得點圈有人時，他就是有辦法把隊友送回來。這建立在個人信心上，教練能做的是給予策略，讓他能更輕鬆去面對投手。」
對於成為球迷口中的新一代「得點圈之鬼」，林澤彬透露自己也是看到網路討論才知道，甚至看到數據的第一時間還有點懷疑，「現在很多東西都可以造假，當下心想真的假的？」
不過林澤彬自認，無論壘上有人與否，站上打擊區的心態其實大同小異，數據的驚人落差可能只是「剛好」，他說：「如果能在關鍵時刻發揮，對球隊來說當然是好事，但也跟當下自身狀況好壞有關，可能剛好安打都出現在壘上有人的時候。」
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