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中職／陳品宏當家長帶弟弟參加選秀 想帶悍將帽「如果不是再收起來」
中華職棒選秀會明天登場，富邦悍將隊左投陳品宏明天也將到場，帶著參與選秀的弟弟陳柏凱及爸媽一起到場，他自己在2024年選秀上榜，但因國外移訓而錯過現場與會，明天也成為他們一家人的選秀初體驗。
陳品宏在2024年選秀第四輪被悍將挑中，當時因在國外集訓，和培訓隊隊友們一起透過轉播收看選秀，無緣親自到場聽到自己的唱名。
小3歲的弟弟陳柏凱今年投入選秀，被看好是首輪熱門，陳品宏明天也將一起到場參與，他笑說：「我是以家長身分去的」，他透露，副領隊林威助知道自己會去，總教練後藤光尊則是應該不知情。
陳品宏表示，自己沒有現場參與過選秀，這次想體驗看看那種緊張感，打算模擬弟弟的心境等待選秀唱名。
被問到弟弟是否挑藍色西裝，陳品宏笑說不知道，而他自己打算休閒裝扮到場，講一講突然想起可以帶自己當年的選秀帽，「如果不是（富邦），我再收起來。」悍將在本屆選秀喔有狀元籤。
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