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中職／林澤彬點飛變安打不是故意 「得點圈之鬼」打點直追雙主砲

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊林澤彬。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊林澤彬。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊林澤彬化身得點圈之鬼、球棒控制之鬼，昨天第一局觸擊出越過守備球員頭頂的內野安打，讓球迷好奇究竟是故意或不小心，林澤彬說一切純屬巧合，面對媒體半信半疑，他說：「真的是啦！我反應沒那麼快。」

林澤彬昨天單場3安打，首局在申皓瑋敲安站上一壘後執行短打，三壘手林承飛快速趨前情況下，林澤彬將這球碰飛，越過林承飛頭頂，上演在內野也能「歐巴」的罕見場面，展現驚人球棒控制能力。

「看三壘、又看那個球，怎麼會來得及。」林澤彬表示，當時自己專注要點，點下去，才看到林承飛已經離自己很近。隊友、教練也好奇提問怎麼點的？想法是什麼？林澤彬說：「我就說我只是想點到場內啊！」

林澤彬昨天還有1分打點入袋，本季出賽35場、136打席，累積25分打點，排名悍將隊內第三，僅次於范國宸的28分打點、張育成的27分打點，而兩人的打席都在200左右，林澤彬累積打點速度更勝雙主砲。

攤開他本季在各種壘包狀況的打擊數據，在得點圈打擊率高達0.469，僅一壘有人為0.263、壘上無人則是0.231，有著明顯差異，說是得點圈之鬼並不誇張。

聽聞打點已經直追雙主砲，林澤彬想到的是：「那他們得分應該很多！」他說自己有段時間打第六棒較多，正好在張育成、范國宸之後，兩人上壘多，也給了自己比別人更多累積打點的機會。張育成跑回33分、范國宸跑回26分，確實都在聯盟前10傑。

林澤彬 中職 申皓瑋

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