中職／李東洺奪10連勝有超挺的「愛東洺打線」 鈴木駿輔、魔力藍都想學

富邦悍將隊本土投手李東洺，今天對樂天桃猿隊繳出先發7局失2分的優質先發，收下10連勝，成為中職史上第5位上半季拿下10勝的本土投手，登板就是球隊勝利保證，還能激發「愛東洺打線」的超強火力援護，連鈴木駿輔、魔力藍都好奇他到底做了什麼。

李東洺今年表現大蛻變，投出悍將王牌的身手，自今年第3場先發起拉出10連勝，目前以10勝、防禦率1.66位居聯盟投手「雙冠王」，也是中職睽違13年再有本土投出繳出半季10勝佳績。

能有如今的表現，李東洺坦言自己其實對於勝投沒想太多，「可能大家對於勝投會討論得比較頻繁，一個投手能拿勝場的實力如果能更好的話，球隊贏球的機率就高，自己是不會想那麼多，想的是只有把局數拉長、降低失分。」

悍將總教練後藤光尊認為，李東洺的投球節奏好，也有抓出局數的能力，因此會讓野手能有更好的發揮。李東洺指出：「（張）育成有講，因為我把分數壓低，他們攻擊可以比較放心去打，這可能是可以一直贏下去關鍵，作為投手，不管有沒有打分數，我的工作就是把分數降低而已。」

李東洺本季的登板，都有「愛東洺打線」給予強力支援，隊上其他先發投手也好奇，對此他笑說，「鈴木駿輔、魔力藍有跟我說，他們都看我平常在幹嘛，說要學習，我跟他們說，是沒有做什麼啦，就是準備下一場的心態去調整。」而李東洺會去的做恢復的機構，鈴木駿輔、魔力藍也跟著去了，因此幫機構多拉了2位客人。

李東洺上半季拿下10勝，其中9場獲選單場MVP，給隊友的MVP飲料請了9次，每次都會精選飲料店，還點單價較高的品項，他說：「讓大家可以多喝一點、元氣十足。」他也笑言，請了9次確實是一筆很大的開銷，「但如果是好的效果，大家喝得開心也是ok啦。」