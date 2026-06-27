中職／李東洺成13年來首位半季10勝土投 悍將平球團史半季最多勝

富邦悍將隊本土王牌李東洺上半季最後一場先發，今天在新莊棒球場達成半季10連勝的壯舉，主投7局僅失2分，還有悍將打線猛敲14安的火力支援，終場悍將以9：2擊敗單場僅2安的樂天桃猿隊，上半季戰績32勝26敗，追平球團史半季最多勝紀錄（2019年下半季32勝28敗），接下來還有2場補賽，有望再寫新猷。

這場桃猿與悍將的補賽因雨延後一小時開打，李東洺開賽先抓下2出局後，對陳晨威投出四壞球保送，再被41歲林智平轟出左外野陽春全壘打，是林智平本季首轟、生涯第19轟，也僅是李東洺本季挨的第2發全壘打，桃猿先取得2：0領先。

悍將面對猿隊本土投手陳克羿，首局雖靠2支安打和保送攻佔滿壘，僅因孔念恩遭觸身球「擠」回1分。

「愛東洺打線」接著在4局上甦醒，董子恩二壘打開啟攻勢，申皓瑋在滿壘時揮出2分打點安打，一棒超前，林澤彬安打追加1分，悍將單局進帳3分逆轉戰局。5局下則有孔念恩、林書逸接連揮二壘打多添1分，捕手張育豪的安打也有打點，並將陳克羿打退場，悍將拉開6：2領先。

6局下悍將持續開砲，張育成從邱駿威手中轟出左外野深遠2分彈，連續兩場李東洺先發的比賽都開轟，本季累積11轟在聯盟全壘打榜上持續獨走，第7局再敲安打送回第9分，單場3打點貢獻。

李東洺今天首局雖挨轟失2分，之後6局僅讓1名打者上壘，在3局上被馬傑森揮出二壘打，之後連續解決15名打者。此戰他共計投7局，僅被敲2安（1轟），送出5次三振，失2分，收下10連勝。

李東洺成為繼陳義信、郭進興、謝長亨、林晨樺後，中職史上第5位上半季拿下10勝的本土投手、史上第7位半季奪10勝的土投，也是繼2013年林晨樺（義大犀牛）後，中職睽違13年再有本土投手達成半季10勝成就。

富邦悍將先發投手李東洺。圖／富邦悍將提供

富邦悍將先發投手李東洺。圖／富邦悍將提供