快訊

AI記憶體太缺！美光明年毛利率竟上看90％ 目標價翻倍調升至1,570美元

金曲37／蕭煌奇5度登台語歌王、吳蓓雅成台語歌后 得獎名單不斷更新

寫下〈往事只能回味〉等名曲…林煌坤獲特別貢獻獎 示愛老婆「謝謝妳持家50年」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李東洺成13年來首位半季10勝土投 悍將平球團史半季最多勝

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
富邦悍將張育成敲本季第11轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成敲本季第11轟。圖／富邦悍將提供

2026世足賽

富邦悍將隊本土王牌李東洺上半季最後一場先發，今天在新莊棒球場達成半季10連勝的壯舉，主投7局僅失2分，還有悍將打線猛敲14安的火力支援，終場悍將以9：2擊敗單場僅2安的樂天桃猿隊，上半季戰績32勝26敗，追平球團史半季最多勝紀錄（2019年下半季32勝28敗），接下來還有2場補賽，有望再寫新猷。

這場桃猿與悍將的補賽因雨延後一小時開打，李東洺開賽先抓下2出局後，對陳晨威投出四壞球保送，再被41歲林智平轟出左外野陽春全壘打，是林智平本季首轟、生涯第19轟，也僅是李東洺本季挨的第2發全壘打，桃猿先取得2：0領先。

悍將面對猿隊本土投手陳克羿，首局雖靠2支安打和保送攻佔滿壘，僅因孔念恩遭觸身球「擠」回1分。

「愛東洺打線」接著在4局上甦醒，董子恩二壘打開啟攻勢，申皓瑋在滿壘時揮出2分打點安打，一棒超前，林澤彬安打追加1分，悍將單局進帳3分逆轉戰局。5局下則有孔念恩、林書逸接連揮二壘打多添1分，捕手張育豪的安打也有打點，並將陳克羿打退場，悍將拉開6：2領先。

6局下悍將持續開砲，張育成從邱駿威手中轟出左外野深遠2分彈，連續兩場李東洺先發的比賽都開轟，本季累積11轟在聯盟全壘打榜上持續獨走，第7局再敲安打送回第9分，單場3打點貢獻。

李東洺今天首局雖挨轟失2分，之後6局僅讓1名打者上壘，在3局上被馬傑森揮出二壘打，之後連續解決15名打者。此戰他共計投7局，僅被敲2安（1轟），送出5次三振，失2分，收下10連勝。

李東洺成為繼陳義信、郭進興、謝長亨、林晨樺後，中職史上第5位上半季拿下10勝的本土投手、史上第7位半季奪10勝的土投，也是繼2013年林晨樺（義大犀牛）後，中職睽違13年再有本土投手達成半季10勝成就。

富邦悍將先發投手李東洺。圖／富邦悍將提供
富邦悍將先發投手李東洺。圖／富邦悍將提供

富邦悍將先發投手李東洺。圖／富邦悍將提供
富邦悍將先發投手李東洺。圖／富邦悍將提供

富邦悍將張育成敲本季第11轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成敲本季第11轟。圖／富邦悍將提供

李東洺 中職 陳晨威

延伸閱讀

中職／陳品宏6局無失分封鎖台鋼奪生涯首勝 悍將再1勝平球團紀錄

中職／斬斷坎南連35局無失分 兄弟本季首次4連勝、上半季20勝到手

韓職／王彥程先發5.2局失1分好投 等了超過一個月奪本季第6勝

MLB／成「二寶爸」後首次二刀流出賽 大谷翔平奪第8勝還敲雙安

相關新聞

中職／李東洺成13年來首位半季10勝土投 悍將平球團史半季最多勝

富邦悍將隊本土王牌李東洺上半季最後一場先發，今天在新莊棒球場達成半季10連勝的壯舉，主投7局僅失2分，還有悍將打線猛敲14安的火力支援，終場悍將以9：2擊敗單場僅2安的樂天桃猿隊，上半季戰績32勝26敗，追平球團史半季最多勝紀錄（2019年下半季32勝28敗），接下來還有2場補賽，有望再寫新猷。

中職／黃靖哲力量佳讓李灝宇印象深 運動能力突出拚選秀

「東體粉紅超跑」黃靖哲投入中職選秀，也是今年受矚目的游擊手，儘管身材不高大，出色運動能力是優勢，力量好到讓李灝宇點名，東...

玉山盃／陳柏凱把挫折當成動力 教頭勉先在中職打出價值

畢業自大溪高中的游擊手陳柏凱夢想旅外，最後一刻卻選擇報名中職選秀，陳柏凱是總教練鄭錦繁眼中閃亮的星，鄭錦繁相信玉山盃挫折...

中職／中職選秀29日登場游擊亮點多 永田颯太郎當即戰力

2026年中職選秀會將於29日登場，本屆報名人數創新高但無旅外球員，游擊位置有不少討論度高的好手成亮點。催生「永田條款」...

棒球／紅葉少棒韓國首戰傳捷報 饒慶鈴加油期許再現傳奇

取得世界少棒聯盟（LLB）台灣代表權的台東紅葉國小，今天在韓國舉行的亞太區賽事首戰傳捷報，以10比0扣倒菲律賓。到現場加...

中職／比賽因雨中斷跑進場內比「X」魔爾曼：很開心有娛樂到大家

樂天桃猿隊與富邦悍將隊本周在新莊棒球場進行補賽，但近期天氣持續不穩定，昨天雙方2連戰首場交手，比賽打到6局上因雨暫停，等待了約1小時後，猿隊洋投魔爾曼在大雨中出現在本壘後方雙手比出「叉叉」手勢，廣受討論，被CPBL TV的直播全程播送。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。