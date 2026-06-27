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中職／黃靖哲力量佳讓李灝宇印象深 運動能力突出拚選秀

中央社／ 記者謝靜雯台北27日電
「東體粉紅超跑」黃靖哲投入中職選秀。圖中央社提供
「東體粉紅超跑」黃靖哲投入中職選秀。圖中央社提供

2026世足賽

「東體粉紅超跑」黃靖哲投入中職選秀，也是今年受矚目的游擊手，儘管身材不高大，出色運動能力是優勢，力量好到讓李灝宇點名，東體總教練陳峰岳看好子弟兵展現個人特色、爭取球團青睞。

2026中華職棒新人球員選拔會將於29日登場，今年優質游擊手不少，除了兩名身高條件佳極佳的大溪高中陳柏凱、高苑工商許書誠討論度高外，畢業自台東體中的游擊手黃靖哲也同樣受矚目。

黃靖哲國小、國中都在屏東打球，卻是「正港台東人」，因爸媽工作關係跟著到屏東讀書打球，台東體中總教練陳峰岳接受中央社記者訪問時表示，雖然沒看過黃靖哲國中現場比賽，但透過影片和道黃靖哲國中就可以在中信園區球場敲出深遠安打。

陳峰岳表示，黃靖哲身高172公分，雖然不高大但揮擊力量好，高一、高二時擊球方向比較單一，升上高三後加強反向攻擊，也具備開轟能力，打擊更廣角，多打球隊開路先鋒，上壘率高、腳程快也是優勢。

在守備方面，先前學長朱盟在校時，黃靖哲守二壘，升高三扛起游擊防區，陳峰岳表示，黃靖哲左右移動快，敏捷好、反應快，各角度的傳球，包括跑傳能力都不錯。

與陳柏凱、許書誠相比，陳峰岳坦言，陳柏凱打擊能力真的很突出，但黃靖哲也有長打能力、擊球率不會輸， 許書誠有身材和打擊優勢，但接受科班訓練時間不長，今年游擊守位受關注的球員很多，但陳峰岳相信，黃靖哲能展現特色、獲取球團青睞。

黃靖哲在高二下學期經歷一段低潮，在王貞治、玉山盃表現不好，沒能入選國手，但陳峰岳表示，黃靖哲的個性外放、勇於嘗試，一但讓他有目標，就會打起精神全力拚。

在去年底的Nike訓練營中，黃靖哲同時被旅美好手鄭宗哲、李灝宇都點名印象深刻，身材不高大但打擊力量突出，陳峰岳觀察，從優秀球員口中獲得肯定，讓黃靖哲更堅決，想進步的企圖心也更強烈。

黃靖哲表示，被鄭宗哲、李灝宇稱讚，讓他想做得更好，才不會辜負期待，知道自己身材沒有這麼好，但會努力用其他優勢補起，若有機會獲選，會想辦法在職棒舞台證明實力。

屏東 高苑工商 國中

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