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玉山盃／陳柏凱把挫折當成動力 教頭勉先在中職打出價值

中央社／ 記者謝靜雯台北27日電
陳柏凱。圖棒協提供
陳柏凱。圖棒協提供

2026世足賽

畢業自大溪高中的游擊手陳柏凱夢想旅外，最後一刻卻選擇報名中職選秀，陳柏凱是總教練鄭錦繁眼中閃亮的星，鄭錦繁相信玉山盃挫折將成陳柏凱動力，也勉勵他先在中職打出價值。

2026中華職棒新人球員選拔會將於29日登場，身高187公分的游擊手陳柏凱在報名截止前一刻完成手續，立刻成為狀元熱門人選，因為先前他一直以旅外為目標，據了解，的確有美職球隊開價，但條件不符預期，生涯規劃才決定大轉彎。

陳柏凱今年玉山盃也有入選桃園市聯隊，但在關鍵比賽接連出現失誤，大溪高中總教練鄭錦繁接受中央社記者訪問直言：「我教了他3年，從來沒看過他在游擊守位單場接連出現這樣的狀況，但事情就是發生了，還是要往前看。」

鄭錦繁也透露，其實一直有跟陳柏凱溝通，先讓他面對事實，旅外是大家都嚮往的目標，但最後能真正實現才是重點，無論玉山盃表現或國外球隊開價不符預期，相信這些打擊、挫折，會變成讓陳柏凱成為更好球員的動力。

鄭錦繁也鼓勵陳柏凱，現階段能力到哪就要接受，中職的環境一年比一年好，各球團老闆願意花錢投資，或許中職是他目前最好的選擇，加上有徐若熙、古林睿煬、林安可等很好的模範，先在中職打出身手、證明價值也是一條路。

鄭錦繁表示，陳柏凱的身材條件、力量比同齡高中生突出，在細膩度上可能還需要磨練加強，但他才18歲，如果有獲得球隊青睞，進到職棒經過嚴格的訓練後，相信可以更進步。

今年另一名來自高苑工商的游擊手許書誠同樣有身高186公分的優勢，鄭錦繁表示，兩人各有各的優缺點，都是此屆高中生中很好的游擊手。

玉山盃 中職 古林睿煬

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