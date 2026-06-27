中職／中職選秀29日登場游擊亮點多 永田颯太郎當即戰力

2026年中職選秀會將於29日登場，本屆報名人數創新高但無旅外球員，游擊位置有不少討論度高的好手成亮點。催生「永田條款」的永田颯太郎參選成話題，評估有機會成內野即戰力。

2026年中華職棒新人球員選拔會共200人報名，以應屆高中畢業生身分參選有77人，國手資歷3人，球團推薦51人，以業餘甲組賽事獎項資格報名者12人，另有57人透過測試會取得參選資格。

本屆不少高中應屆畢業好手尋求旅外機會、沒有參選，也沒有資歷突出的旅外球員報名，被視為近幾年人選相對平均的一屆，但游擊守位有不少討論度高的好手，包括高中應屆畢業生陳柏凱、黃靖哲、許書誠，而日籍球員永田颯太郎參選也是熱門話題。

永田颯太郎在台就讀台灣體育大學期間就受到關注、也是「永田條款」的催生者，這條款規定外籍生在台就讀國、高中累計滿3年，或讀大學連續滿4年，或在台灣居住滿5年，且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年，即可參加選秀並視為本土球員。

但永田颯太郎在2022年選擇參與日職育成選秀會，並獲得日職樂天金鷲指名，在去年球季結束後被釋出，今年選擇投入中職選秀。

永田颯太郎過去在台體大就讀期間，帶過他的教練郭勇志曾用「練球狂」形容，就算把訓練室鎖起來，永田颯太郎仍會來討鑰匙；總教練林宗毅也提到，永田颯太郎不僅球技上帶給隊友刺激，學業成績也很突出，富邦悍將執行副領隊林威助先前在台體大任客座教練時，也曾指導過他。

永田颯太郎在日職二軍3年累積231場出賽，敲出115支安打，包括3發全壘打；今年加入台灣社會隊列特博生技，在成棒春季聯賽總計20場出賽，共79打數敲出24支安打，包括1發全壘打，貢獻10分打點，打擊率3成04。

今年選秀總計25名球員以游擊守位報名，25歲的永田颯太郎年紀最長，又有日職資歷，球探觀察他在春季聯賽表現，除了維持穩定的打擊表現，身型、力量上也有成長，被評估有機會成內野即戰力。

值得一提的是，聯盟史上適用「永田條款」第1人是統一7-ELEVEn獅隊2024年選進的投手高塩將樹，永田颯太郎此次若能獲選，也是另一個話題。