快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／中職選秀29日登場游擊亮點多 永田颯太郎當即戰力

中央社／ 記者謝靜雯台北27日電
日職樂天金鷲隊宋家豪（右）與永田颯太郎合影。 侯永全
日職樂天金鷲隊宋家豪（右）與永田颯太郎合影。 侯永全

2026世足賽

2026年中職選秀會將於29日登場，本屆報名人數創新高但無旅外球員，游擊位置有不少討論度高的好手成亮點。催生「永田條款」的永田颯太郎參選成話題，評估有機會成內野即戰力。

2026年中華職棒新人球員選拔會共200人報名，以應屆高中畢業生身分參選有77人，國手資歷3人，球團推薦51人，以業餘甲組賽事獎項資格報名者12人，另有57人透過測試會取得參選資格。

本屆不少高中應屆畢業好手尋求旅外機會、沒有參選，也沒有資歷突出的旅外球員報名，被視為近幾年人選相對平均的一屆，但游擊守位有不少討論度高的好手，包括高中應屆畢業生陳柏凱、黃靖哲、許書誠，而日籍球員永田颯太郎參選也是熱門話題。

永田颯太郎在台就讀台灣體育大學期間就受到關注、也是「永田條款」的催生者，這條款規定外籍生在台就讀國、高中累計滿3年，或讀大學連續滿4年，或在台灣居住滿5年，且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年，即可參加選秀並視為本土球員。

但永田颯太郎在2022年選擇參與日職育成選秀會，並獲得日職樂天金鷲指名，在去年球季結束後被釋出，今年選擇投入中職選秀

永田颯太郎過去在台體大就讀期間，帶過他的教練郭勇志曾用「練球狂」形容，就算把訓練室鎖起來，永田颯太郎仍會來討鑰匙；總教練林宗毅也提到，永田颯太郎不僅球技上帶給隊友刺激，學業成績也很突出，富邦悍將執行副領隊林威助先前在台體大任客座教練時，也曾指導過他。

永田颯太郎在日職二軍3年累積231場出賽，敲出115支安打，包括3發全壘打；今年加入台灣社會隊列特博生技，在成棒春季聯賽總計20場出賽，共79打數敲出24支安打，包括1發全壘打，貢獻10分打點，打擊率3成04。

今年選秀總計25名球員以游擊守位報名，25歲的永田颯太郎年紀最長，又有日職資歷，球探觀察他在春季聯賽表現，除了維持穩定的打擊表現，身型、力量上也有成長，被評估有機會成內野即戰力。

值得一提的是，聯盟史上適用「永田條款」第1人是統一7-ELEVEn獅隊2024年選進的投手高塩將樹，永田颯太郎此次若能獲選，也是另一個話題。

中職 中職選秀

延伸閱讀

中職／選秀小年！悍將是挑兩大高中游擊 還是震撼選擇火球男黃玠瀚

中職／天花板高很多時候只是想像！葉君璋評選秀大物一針見血

中職／測試會挖掘大量珍珠 朱育賢是最閃耀的一顆星

中職／鍾允華離新人王最近 但兩名自培新秀也值得肯定

相關新聞

中職／黃靖哲力量佳讓李灝宇印象深 運動能力突出拚選秀

「東體粉紅超跑」黃靖哲投入中職選秀，也是今年受矚目的游擊手，儘管身材不高大，出色運動能力是優勢，力量好到讓李灝宇點名，東...

玉山盃／陳柏凱把挫折當成動力 教頭勉先在中職打出價值

畢業自大溪高中的游擊手陳柏凱夢想旅外，最後一刻卻選擇報名中職選秀，陳柏凱是總教練鄭錦繁眼中閃亮的星，鄭錦繁相信玉山盃挫折...

中職／中職選秀29日登場游擊亮點多 永田颯太郎當即戰力

2026年中職選秀會將於29日登場，本屆報名人數創新高但無旅外球員，游擊位置有不少討論度高的好手成亮點。催生「永田條款」...

棒球／紅葉少棒韓國首戰傳捷報 饒慶鈴加油期許再現傳奇

取得世界少棒聯盟（LLB）台灣代表權的台東紅葉國小，今天在韓國舉行的亞太區賽事首戰傳捷報，以10比0扣倒菲律賓。到現場加...

中職／比賽因雨中斷跑進場內比「X」魔爾曼：很開心有娛樂到大家

樂天桃猿隊與富邦悍將隊本周在新莊棒球場進行補賽，但近期天氣持續不穩定，昨天雙方2連戰首場交手，比賽打到6局上因雨暫停，等待了約1小時後，猿隊洋投魔爾曼在大雨中出現在本壘後方雙手比出「叉叉」手勢，廣受討論，被CPBL TV的直播全程播送。

中職／雨中封神！潔潔中場超高難度演出看哭全場富邦球迷

啦啦隊不只「性感」，還有「感性」。富邦Angels啦啦隊成員「潔潔」，以特技疊椅結合少棒球員，再創經典應援表演「椅鳴驚人」！讓身為父親的藍波老師為女兒感到驕傲而紅了眼眶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。