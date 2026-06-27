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中職／比賽因雨中斷跑進場內比「X」魔爾曼：很開心有娛樂到大家

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
魔爾曼在大雨中出現在本壘後方雙手比出「叉叉」手勢。圖截自劉子杰IG
魔爾曼在大雨中出現在本壘後方雙手比出「叉叉」手勢。圖截自劉子杰IG

2026世足賽

樂天桃猿隊與富邦悍將隊本周在新莊棒球場進行補賽，但近期天氣持續不穩定，昨天雙方2連戰首場交手，比賽打到6局上因雨暫停，等待了約1小時後，猿隊洋投魔爾曼在大雨中出現在本壘後方雙手比出「叉叉」手勢，廣受討論，被CPBL TV的直播全程播送。

兩隊昨天的交手打到6局上因現場突然下起大雨，比賽因此中斷，但CPBL TV的直播全程未中斷，等待了許久後，雨勢未見停歇，倒是突然看到魔爾曼出現在畫面中，站在本壘後面對著中外野比出叉叉，示意雨勢過大，比賽已無法進行，之後比賽也宣布因雨裁定。 

外界認為魔爾曼可能是猜拳輸了才被拱上場，但他今天笑說，那是自己想要做的，「因為很有趣」，在那個狀況下，雨下很大，大家已經準備好要回家了。但他也指出，只知道在休息室裡的電視看得到那個畫面，不知道原來電視上也有播出。

有趣的是，猿隊內野手劉子杰翻拍休息室電視，魔爾曼冒雨比「X」的畫面上傳個人IG，還標記魔爾曼的帳號，許多球迷因此看到這個畫面。劉子杰今天透露，他和魔爾曼的IG追蹤人數都在一夜間大量「增粉」。

魔爾曼先前也曾在比賽中換局時，被球迷捕捉到，和已被註銷的洋投麥斯威尼在休息室跟著應援曲一起跳舞的畫面，未來是否有機會在鏡頭前有更不一樣的表現？魔爾曼笑說：「我很開心有娛樂到大家，能跟大家一起在這裡也很開心。」

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