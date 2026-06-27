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棒球／紅葉少棒韓國首戰傳捷報 饒慶鈴加油期許再現傳奇

中央社／ 台東縣27日電
台東紅葉國小首戰傳捷報，以10比0扣倒菲律賓。圖為台東縣政府提供
台東紅葉國小首戰傳捷報，以10比0扣倒菲律賓。圖為台東縣政府提供

2026世足賽

取得世界少棒聯盟（LLB）台灣代表權的台東紅葉國小，今天在韓國舉行的亞太區賽事首戰傳捷報，以10比0扣倒菲律賓。到現場加油的台東縣長饒慶鈴，期許小將們再現紅葉傳奇。

台東紅葉國小今年3月獲得謝國城盃全國少棒冠軍，取得代表台灣出征在韓國華城舉辦的LLB亞太區少棒錦標賽資格，球隊日前出發前往韓國，饒慶鈴也前往韓國為紅葉小將加油打氣並致贈加菜金，期許小將延續紅葉少棒精神，一舉奪冠，前進美國威廉波特。

台東縣政府發布新聞稿表示，這次LLB亞太區賽事於6月27日至7月3日在韓國華城開打，台灣代表隊紅葉國小少棒隊分在A組，今日參加大會開幕式後，下午對戰菲律賓進行首戰，結果小將們攻守都發揮應有實力，擊出14支安打，終場就以10比0提前在5局結束比賽獲得首勝。

台東縣政府表示，代表隊賽事每日皆有一戰，將依序對戰關島、泰國、香港以及中國，完成分組預賽後再與B組頂尖隊伍進行分組交叉複賽，全力爭奪7月3日冠軍戰門票。

饒慶鈴透過新聞稿表示，紅葉少棒是台東驕傲，更是台灣棒球歷史的精神象徵。看到孩子平日的辛苦訓練，到國際賽場上展現沉穩與自信，令人感動。將持續投入資源支持基層體育，成為學校及選手最堅強後盾。

她說，希望大家齊心為紅葉國小少棒隊加油，期盼小將發揮平日訓練成果、克敵制勝，進軍美國威廉波特，再現紅葉傳奇。

饒慶鈴 韓國 台東

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