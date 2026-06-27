中職／雨中封神！潔潔中場超高難度演出看哭全場富邦球迷

啦啦隊不只「性感」，還有「感性」。富邦Angels啦啦隊成員「潔潔」，以特技疊椅結合少棒球員，再創經典應援表演「椅鳴驚人」！讓身為父親的藍波老師為女兒感到驕傲而紅了眼眶。

當球迷們都在關注啦啦隊的性感舞蹈時；潔潔選擇了不一樣的方式！球賽中場表演，在懸空的椅子上挑戰高難度倒立，與少棒小球員們合唱觸動人心的歌聲，如此感性共情的演出，讓今日新莊球場許多球迷都看得眼眶泛淚，其中包含了潔潔的爸爸藍波老師，熱淚盈眶的眼神裡，滿滿都是替女兒感到的驕傲。

藍波老師：「女兒每次為了準備好表演，不斷挑戰新的難度跟想法，練的渾身是傷已經是家常便飯，每次看她在擦藥都覺得很心疼，今日看到完美演出後，欣慰女兒的辛苦都值得了，也替女兒感到驕傲。」

潔潔自去年於大巨蛋表演高空特技後，今年再度挑戰全新特技，「懸空疊椅」！將四張椅子疊成半浮空的狀態，在頂端獨自做出徒手倒立，展現驚人的平衡與專注力！

搭配少棒球員們演唱WBC經典歌曲，讓全場夢回當時國際賽的熱血場景，也為富邦悍將喊出勇奪冠軍的決心！

球迷讚嘆：「潔潔不愧是號稱啦啦隊界的特技女神！」、「虎父無犬女啊，藍波老師的基因好強」、「青出於藍要勝於藍了，藍波老師可以交棒了」

潔潔在啦啦隊的演出可說是獨樹一幟且一枝獨秀！讓人不禁期待未來的可塑性，及帶給啦啦隊表演更多不一樣的風貌！一種充滿熱血與感動的應援舞台！

富邦Angels啦啦隊成員「潔潔」。圖／藍波老師提供

富邦Angels啦啦隊成員「潔潔」。圖／藍波老師提供