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中職／桃猿時隔1個月再嘗2連勝 威能帝傷癒回歸5局飆6K
樂天桃猿隊王牌投手威能帝時隔41天復出，今天面對富邦悍將隊先發5局失1分、送出6次三振，比賽因雨在6局上喊卡後未能恢復，最終裁定猿隊3：1贏球，相隔1個月再拿到2連勝。
威能帝前一場出賽已經是5月16日，接下來因肩膀發炎高掛免戰牌，直到今天回歸賽場，隨即用場上成績拋開所有對他身體狀況的擔憂。
威能帝以71球完成5局投球，僅被敲3安打、失1分，失分出現在五局下范國宸、戴培峰兩支二壘打串連。
悍將由日籍投手鈴木駿輔先發，五局上李勛傑、林承飛接連敲安，馬傑森打向游擊方向的滾地球，游擊手池恩齊發生失誤先讓猿隊跑回分數，林子偉安打、林政華高飛犧牲打各攻下1分，猿隊單局進帳3分。
比賽打到6局上因雨暫停，等待1小時後未能恢復進行，猿隊裁定獲勝，而他們前一次2連勝已是5月26日，相隔正好1個月，終於再嘗2連勝滋味。
威能帝一回歸就有好投，也讓球隊吞下定心丸，總教練曾豪駒表示，「看到他回到球場健康出賽，為他開心，當然也讓我們比較安心。」他指出，威能帝今天投完後，再追蹤他的狀況，如果沒有問題，就是正常輪值出賽。
威能帝表示，有很長一段時間沒有投球，自己不是很喜歡這種感覺，比較喜歡可以跟著球隊一起，這次回來感覺身體是健康的狀態，也有自信可以完成整個球季。
被問到若沒有因雨打斷可再投多少球，威能帝精準回應：「再9球」，他笑嘻嘻解答，原來是因此役有設定投球數80球。
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