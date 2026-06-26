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中職／斬斷坎南連35局無失分 兄弟本季首次4連勝、上半季20勝到手

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟岳東華。圖／中信兄弟提供
中信兄弟岳東華。圖／中信兄弟提供

2026世足賽

中信兄弟補賽周續拚連勝，今天在台中洲際棒球場對上台鋼雄鷹羅戈先發6.1局失2分，打線則在6局下攻破坎南，單局進帳3分，斬斷坎南連續35局無失分紀錄，終場兄弟以3：2勝出，收下本季首次4連勝，上半季第20勝入袋。

兄弟先發投手羅戈今天一開賽就遇上危機，曾子祐、王博玄連續安打，魔鷹敲出高飛犧牲打，替台鋼打下第1分，並且帶著1：0的領先維持到第6局。

雄鷹先發洋投坎南前5局沒有失分，連續35局無失分寫下隊史新猷，也已是中職史上次高紀錄，僅落後凱薩在2004年締造的連續45局無失分。

然而坎南投到6局下破功，先被張仁瑋擊出安打，連續解決2名打者後又投出觸身球保送，再讓王威晨揮出左外野飛球，左外野手藍寅倫疑似受燈光影響讓球落地形成二壘打，兄弟將比數扳平，接著坎南發生投手犯規再失分，又被岳東華敲安打再丟1分，兄弟單局進帳3分，以3：1超前比數。

7局上雄鷹攻勢再起，藍寅倫、紀慶然連續安打，劉時豪代打揮出帶有1分打點的安打，將比數追成1分差。兄弟換上左投呂彥青登板接替羅戈，他雖先對首名打者投出觸身球保送，但在滿壘時K掉曾子祐再解決王博玄，成功「拆彈」，替兄弟守住1分領先，呂彥青也獲選單場MVP。

羅戈此戰先發6.1局，被揮出8支安打，沒有投出保送，有5次三振，失2分，拿下本季第4勝，之後兄弟再推出呂彥青、陳琥、李振昌依序登板，守住勝利。

台鋼率先以30勝1和29敗完成上半季賽事，締造隊史半季最高勝率。坎南今天主投7局用97球，被揮出6支安打，有2次四死球保送，送出3次三振，還有1次投手犯規，失3分，中斷連4場、連35局無失分，相隔超過2個月後再吞敗投，承擔本季第3敗。

中信兄弟王威晨揮出追平二壘打。圖／中信兄弟提供
中信兄弟王威晨揮出追平二壘打。圖／中信兄弟提供

中信兄弟洋投羅戈主投6.1局失2分。圖／中信兄弟提供
中信兄弟洋投羅戈主投6.1局失2分。圖／中信兄弟提供

中職 羅戈 王博玄 中信兄弟 台鋼雄鷹

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