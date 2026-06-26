韓職／王彥程先發5.2局失1分好投 等了超過一個月奪本季第6勝

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程今天客場先發，在文鶴棒球場出戰SSG登陸者隊，對決本月才加盟韓職的前大聯盟投手哈奇（Thomas Hatch），主投5.2局失1分，「愛彥程打線」也提供強大的火力支援，最終韓華以9：2勝出，王彥程收下6月首勝、本季第6勝。

王彥程開賽就對首名打者鄭俊才送出三振，接著雖被敲安打，但馬上製造雙殺化解危機。2局下在2出局後被金星旭敲安打，再用滾地球抓下第3個出局數，3局下則是在2出局後投出保送，仍力保不失分。

韓華打線在4局上替他打回分數，靠著觸身球和安打攻佔一、三壘，姜白虎揮出高飛犧牲打送回第1分，許仁書的安打也帶有打點，韓華取得2：0領先。

王彥程續投第4局被洋砲埃雷迪亞（Guillermo Heredia）敲安打後，再次用雙殺解危，前4局雖都有製造上壘者，但沒讓登陸者攻佔得點圈。

5局下王彥程面對首名打者金星旭，被敲出左外野方向的安打，球擊中壘包反彈至外野形成二壘打，加上外野手回傳球發生失誤，金星旭衝上三壘，王彥程接著因高飛犧牲打失1分，雖又被敲安打，但及時飆K再用滾地球抓下出局數，沒讓傷害擴大。

6局上韓華打線繼續給予火力支援，盧施煥從哈奇手中轟出2分全壘打，是他本季第14轟，替韓華將領先擴大為4：1。

王彥程續投6局下連續解決2名打者，之後被埃雷迪亞揮出二壘打，在用球數達93球後被換下場，沒能完成6局的投球，接替的牛棚投手一上場就發生暴投把跑者送上三壘，但成功守住局面。

SSG登陸者在7局下靠著金星旭的陽春砲追回1分，但韓華打線在8局上又有攻勢，靠著接連安打和高飛犧牲打多添3分，接著金泰延再轟出2分全壘打，韓華進帳5分大局，將比數拉開為9：2，並靠牛棚守成，收下比賽勝利。

王彥程此戰主投5.2局，用93球，被擊出6支安打，失1分，送出5次三振，最快球速達150公里，收下久違超過1個月的勝投。他前一次拿下勝投已是5月22日，對斗山熊隊先發7局失2分奪本季第5勝，之後5場出賽都未能奪勝、吞1敗，今天收下本季第6勝，防禦率也下修至3.59。