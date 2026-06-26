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中職／王苡丞收到陌生訊息通知亞冠賽先冷靜 初次明星賽怕成E人玩具

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊王苡丞。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王苡丞。圖／富邦悍將隊提供

2026世足賽

富邦悍將隊的「雙大王」王苡丞、王念好一起入選明星賽亞冠賽中華隊，個性內向的王苡丞開心又緊張，雖有好友王念好作伴，但他更擔心成為E人的玩具，「我是希望他玩就玩，不要帶著我，拜託，給他玩就好，我就在場下看他玩。」

王苡丞、王念好今年都是生涯首度參與明星賽，不同於王念好原先就被看好進入亞冠賽中華隊名單，王苡丞收到訊息時，心裡有著懷疑。

王苡丞表示，自己是在上周洲際棒球場的賽事時收到訊息，通知入選亞冠賽、詢問球衣背號，「因為是陌生訊息，先冷靜，我有問阿好，他說他也有收到。」他也因此才確定這就是正式通知。

被問到為何是問阿好，王苡丞說：「因為他一定有啊！他一臉就是亞冠賽三個字寫在臉上。」

不像王念好的外向，王苡丞相對怕生，他也自承在陌生環境會比較安靜，因此現在的心情還是滿緊張，「去年看明星賽就滿有趣，也希望今年自己可以趕快融入他們，因為自己比較I、會比較怕生，阿好朋友太多，感覺到那邊就會每個朋友都去玩，應該不會顧到我，應該會放生我。」

王苡丞也提到，今年升上一軍後有表現，因此心思都放在賽季，沒有想到亞冠賽的事，可以入選明星賽要謝謝教練團肯定，也希望自己可以把握住機會好好表現。

富邦悍將隊王念好。本報資料照片
富邦悍將隊王念好。本報資料照片

亞冠賽 明星賽 中職

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