中職／曾峻岳也是初次聽女兒喊「李東～洺～」 看委國強震秒敲富藍戈

「李東～洺～」流行語，連富邦悍將隊終結者曾峻岳女兒「小麥茶」都跟著喊，曾峻岳透露，女兒沒看過王念好、也沒看過力亞士的影片，應該是老婆教她的。有趣的是，小麥茶在媽媽拍影片時喊得可可愛愛，真的看到李東洺，反而什麼都不敢講。

拉長音版的「李東洺」，最初來自去年明星賽Uni Girls瑟七在應援台上為李東洺加油，去年效力悍將的洋投力亞士先模仿，今年王念好也跟進，近期曾峻岳太太透過社群分享女兒影片，同樣指著轉播畫面中的單場MVP李東洺名字，喊「李東～洺～～」。

曾峻岳笑說，「打電話給她，她每次都說不是找我，是找阿北。」由於曾峻岳太太北上時，一家人常到李東洺家玩，平常曾峻岳、李東洺、辛元旭也常一起出去玩，女兒對他們比較熟悉，但他澄清，自己也是第一次聽到女兒這樣喊李東洺。

曾峻岳說：「他也沒看過力亞士，也沒看過王念好那個（影片），也不知道怎麼回事，可能是我老婆教她念的。」更爆料女兒在錄影片時都很敢表現，但後來打給李東洺，「她反而害羞，什麼都不敢講。」

也因「阿北」一詞掀起年紀討論，當媒體提到李東洺生日是12月29日、與富藍戈同一天時，曾峻岳秒回：「是戈戈，我戈他還好嗎？我有密他啦！他說他老婆和小孩都在墨西哥，他自己在委內瑞拉，他那邊是還好，他爸媽也都很好，他們那個地區應該是還好。」富藍戈的家鄉委內瑞拉近日發生強震，災情嚴重，曾峻岳一得知消息，就馬上聯繫「大戈」關心狀況。